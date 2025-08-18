Sánchez viajará el martes a Extremadura por el incendio de Jarilla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este martes a Extremadura para conocer sobre el terreno la evolución del incendio forestal de Jarilla (Cáceres), han informado este martes fuentes de Moncloa.

[Última hora sobre los incendios]

El Ejecutivo no ha dado por el momento detalles sobre este viaje a la zona de un incendio que ya ha calcinado más de 13.000 hectáreas.

El viaje se produce después de que Sánchez visitara el domingo Galicia y Castilla León, dos de las provincias más afectadas por el fuego, y anunciara que promoverá un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática del país.

Sánchez ha presidido este lunes la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) por los incendios forestales telemáticamente, desde Lanzarote, donde se encuentra para reunirse con el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, para hablar, entre otros asuntos, de las discrepancias surgidas en las derivaciones de los menores migrantes.

En el caso de la visita en Galicia de la mañana de este domingo, Sánchez acudió a las zonas afectadas por los incendios en la provincia de Ourense y se reunió con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Sánchez compareció en rueda de prensa con Rueda y allí propuso un "gran pacto" de Estado para la "mitigación y la adaptación" a la emergencia climática, como respuesta a la oleada de incendios que sufre España.

Además, incidió en que se debe hacer "una reflexión de fondo" de cómo se pueden "redimensionar" las capacidades, no solamente de respuesta sino también en la prevención de "todo lo que tiene que ver con la emergencia climática". El presidente también trasladó a la sociedad gallega que desde la Administración General del Estado y el Gobierno harán "todo y más" para que puedan volver "cuanto antes a la normalidad de sus vidas.

En Castilla y León, Sánchez visitó la zona afectada por el incendio forestal de Orallo (León), en el entorno de Villablino, donde estuvo acompañado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el delegado del Gobierno, Nicanor Sen.

En esta visita Sánchez no compareció ante los medios de comunicación, como si había hecho en Galicia. Fernández Mañueco, por su parte, aprovechó para reclamar más medios del Ejército y del Mecanismo Europeo de Protección Civil para reforzar el operativo antes los incendios que enfrenta Castilla y León, donde, precisamente, León es una de las provincias con una situación más grave.