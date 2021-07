Vox retrocede y explica que romper relaciones con el PP no implica votar en su contra por sistema

Ricardo Rubio / Europa Press via Getty Images

Ricardo Rubio / Europa Press via Getty Images El vicepresidente del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, en una foto de archivo

Nuevo episodio en el culebrón político entre Vox y el Partido Popular por el choque derivado del nombramiento de Santiago Abascal como persona non grata en Ceuta. Tan solo un día después de que la formación de ultraderecha anunciase que rompía relaciones con los populares si no se producía una rectificación, la misma persona que lanzó el ultimátum ha matizado sus palabras. El vicepresidente del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha explicado en los micrófonos de esRadio que ese órdago no supone que vayan a votar en contra del PP sistemáticamente.