Fracaso absoluto de la moción de Vox

Vox ha sado su lado más ultra durante estos dos días, llegando a acusar al Gobierno de “criminal” y culpabilizando al PSOE y a UP de los muertos de coronavirus. Por cierto, de sanidad, no ha hablado mucho este partido. Lo que sí ha hecho es llamarlo “el virus chino”, imitando al gurú Trump.

Después de unas bronquísimas sesiones de control en las últimas sesiones, los principales grupos han intentado no entrar en las provocaciones de Vox y muchos de los miembros del PSOE y del PP miraban sus móviles mientras hablaba el líder de la ultraderecha. Su única medida concreta: un Gobierno de emergencia nacional y elecciones este mismo año.

“No somos cobardes, no somos como usted”, se ha defendido Casado, mientras Abascal le pedía que le diera al menos las “gracias” por apoyar los gobiernos de Madrid, Andalucía y Murcia.

La gran incógnita que ha sobrevolado durante esta moción era qué iba a hacer el Partido Popular, aunque ya había anunciado hace meses que no la apoyaría. ¿No o abstención? Era esa la duda. Hasta el último momento, el líder conservador, Pablo Casado, no ha dicho el color del botón a pulsar. Finalmente: “no”

Esta moción era en buena parte también una presión a los populares, en disputa electoral constante con Vox. Para el PP la moción se ha tratado de una “tomadura de pelo” y una “pérdida de tiempo”. Una sensación compartida también por el otro partido de derechas, Ciudadanos, cuya líder, Inés Arrimadas, le echó en cara a Abascal que “no es alternativa responder a los ataques al rey echando de menos el franquismo ni el antieuropeísmo”.

Este giro inesperado ha llevado a que el presidente del Gobierno tomara la palabra a última hora y anunciara que para la reforma del Poder Judicial para intentar pactarlo con el PP -además del TC y el Defensor del Pueblo-.

El Gobierno sale unido

Lo que deja esta moción también es la sensación de que el Gobierno de coalición sale más fortalecido y unido ganando esta votación. A pesar de que el reglamento deja al Gobierno la opción de intervenir o no, ha decidido responder durante el debate. La mayoría de la oposición se ha reconocido que quedan años de PSOE y UP. En La Moncloa se sopesó la posibilidad de no hacerlo, pero al final se consideró que había que responder directamente y desmontar las mentiras de Abascal.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo hizo el miércoles y afeó a Abascal su operación “de propaganda” para derramar “discordia y odio”. “La ultraderecha será derrotada por España”, avanzó Sánchez, quien también miró mucho durante su discurso a Casado, a quien pidió expresamente el “no” y que “corte con la ultraderecha”, como han hecho otros socios conservadores europeos como Angela Merkel.

Entres los propios grupos hubo también dudas sobre cómo responder a Vox, pero casi todos decidieron debatir. El más cortante fue el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que despachó en menos de dos minutos su cara a cara con Abascal. Muchos de los diputados entendieron que sí había que hablar y no ignorar, pensando en lo que pasó en las primeras elecciones con Donal Trump en EEUU.

Una de las críticas que se han repetido en la tribuna a lo largo de los dos días es que la moción de Vox ha paralizado durante esa semana la actividad parlamentaria, en un duro momento con la segunda ola sin control y registrando España ya más de un millón de contagiados desde que se inició la pandemia.

El fracaso absoluto de la moción de Vox.