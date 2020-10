A derechazos

El símbolo de los gobiernos de las derechas son Andalucía, Madrid y Murcia , con Ejecutivos de populares y Ciudadanos apoyados externamente por la ultraderecha. Vox ha hecho notar su malestar, su “rabia” y su “dolor”. Pataletas declarativos, pero no ha roto nada. Santiago Abascal ha señalado que son conscientes de su responsabilidad histórica y que no van a dejar caer estas administraciones en favor de la izquierda.

La derecha española ha vivido uno de los episodios de mayor convulsión interna en los últimos cuarenta años. Están divididos, enfrentados, cada día más lejos, viviendo una batalla interna por el liderazgo. ¿Y qué consecuencias traerá? Pues una ruptura de palabras y no de hechos, hasta el momento.

Nadie se lo esperaba. El propio Santiago Abascal (Vox) no daba crédito, se quedó en shock. No podía asimilar en aquel momento las palabras de su amigo Pablo, con el que tantas horas de su vida ha compartido. Pero Casado había entendido que era el momento de imponerse, de dar un golpe en la mesa, de quitarse los complejos y hacer fracasar la moción de la ultraderecha. Sólo él puede ser visto como la alternativa a Pedro Sanchez en La Moncloa.

En el PP dicen que no van a caer en “chantajes”. Incluso algunos dirigentes van más allá y vaticinan que si Vox dejara de apoyar a esos gobiernos y van a manos del PSOE y de Podemos, el partido de Abascal cavará su propio fin. Una encrucijada difícil de resolver porque estos movimientos y el voto del “no” de Casado están más relacionados con afianzar su liderazgo que con romper las alianzas en la administración.

Casado quería demostrar que es la derecha sensata y moderada, pero a la vez que es la “única”, según fuentes del PP, que puede ganar las elecciones. Es decir, su teoría de que cualquier voto a Vox y Cs se pierde y no sirve para que la derecha reconquiste La Moncloa. Como repiten Teodoro García Egea y los suyos: uno, más uno y más uno no significa tres en política.

Fuentes del PSOE recuerdan, además, que Casado en ningún momento dijo que no va a volver a pactar con Vox y sigue en su plan de montar una alternativa de Gobierno con Vox y Cs. El discurso de Casado fue duro contra Vox, pero eso no supone tampoco que vaya a hacer una oposición distinta a la que ha desplegado hasta ahora. Se ha alejado de Vox, pero eso no lleva a que se acerque a Pedro Sánchez.

Además, las duras disputas y las palabras gruesas entre candidatos no significan tampoco que luego no se puedan entender cuando sus intereses y número confluyan. El ejemplo más claro es el de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, dos políticos que se detestaban y que se han querido aniquilar durante años. Hoy gobiernan juntos en La Moncloa.