Renta y Wallapop: cuándo debes declarar lo que vendes

No es así en todos los casos, como aclara Joan Pons, secretario de EFPA España y socio director del despacho ETL GLOBAL LINKS. Si durante el año pasado has vendido cosas en Wallapop, deberías declararlo “siempre y cuando se esté obligado a presentar Declaración” — aquí puedes consultar quiénes se libran de hacerlo —.

Lo que hay que tener en cuenta, más allá de si lo que se ha vendido es una prenda de ropa por 10 euros o un coche por 10.000, es si se ha tenido una ganancia o no.

La clave, si se obtiene un beneficio o no

“Hay que calcular la diferencia entre el precio de venta y cuánto me costó lo que vendo”, señala. Por ejemplo, si se vende por 200 euros una bici que costó 500 “hay una pérdida de valor —300 euros— que se corresponde con el uso privado” que no habría que declarar, no hay lucro.