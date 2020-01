Weimar y la Junta Electoral Central

Pero no es el único aire de los tiempos que parece traer músicas del pasado siglo. En un sentido más amplio, la confianza en la democracia liberal no parece atravesar su mejor momento, y ello se manifiesta en varios síntomas: el auge de la ultraderecha, el declive de la socialdemocracia o el abuso de herramientas estatales técnico-administrativas son algunos de ellos. La respuesta de la derecha al problema catalán en su conjunto y al intento de investidura en particular es especialmente sintomático. Aplicación del artículo 155, sentencias judiciales, medidas administrativas y mantenimiento del orden público como únicas recetas. Pero, como iluminó Hannah Arendt con su distinción entre poder y violencia, o como está contenido en la definición de Herrschaft de Weber, no hay poder sin la oportunidad de hallar obediencia; y la obediencia lograda mediante la coacción nunca puede sustituir, ni en legitimidad ni en estabilidad, al pacto basado en el asentimiento.

Decía Weber que los problemas políticos y sociales tienen una peculiaridad: que no pueden “resolverse a partir de unas consideraciones meramente técnicas basadas en unos fines preestablecidos”. Se puede y se debe, en cambio, encontrar “escalas de valores reguladores”. No basta, pues, con la aplicación técnica de un código, aunque ella sea una condición necesaria. No puede pedirse a los jueces o a los policías que hagan el trabajo de los políticos. Cuando de un lado se cuestiona la legalidad y de otro solo queda aplicarla coactivamente, se requiere una legitimidad que solo puede declinarse desde el diálogo como pacto democrático en común. Es necesario, además, en un sentido más amplio, reconstruir el contrato social para todos los españoles: hace falta reencontrarnos en “tablas de valores” nuevos. El contrato social surgido del pacto del 78 se halla agrietado, especialmente después de la crisis económica, y aún más con la salvaje economía neoliberal, la crisis climática o la violencia machista. Lo que se juega en la investidura del día 7 es poder comenzar a abordar estos retos.