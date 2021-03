Willy Toledo se pronuncia rotundo sobre Victoria Abril (y puede que no como esperabas)

El actor Willy Toledo ha defendido a su compañera Victoria Abril después de que ésta haya provocado fuertes y numerosas críticas por abrazar el discurso negacionista.

En la entrada a la gala de los Premios Feroz, donde Abril será galardonada, Toledo se ha mostrado molesto por las reacciones negativas que han provocado las palabras de la actriz y ha dado su visto bueno a que ella no lleve mascarilla dentro del teatro.

“Me parece una polémica bastante barata que no viene a cuento y que, bueno, ella ha dicho lo que le ha dado la gana como otros dicen otras muchas cosas y no se monta este pollo tan grande”, ha dicho el actor.

“No creo que exista absolutamente ningún riesgo, sinceramente, porque una persona no lleve mascarilla guardando las distancias de seguridad”, ha rematado Toledo.

El también actor Jorge Sanz ha seguido la misma línea de defensa de Victoria Abril. “Siempre ha hecho lo que ha querido, como ha querido y seguirá haciéndolo igual. Ella se puede permitir hacer lo que le salga del peine y hace bien”, ha afirmado.

Victoria Abril lleva días propagando un discurso negacionista y afirmando que, en un momento dado de los distintos confinamientos, apagó el televisor y encendió “el internet” con el fin de no ver “la propaganda gubernamental” e informarse “en foros científicos”.

En base a lo que ha visto en internet, Abril se atreve a asegurar que “los daños colaterales” de la pandemia “van a ser mayores respecto a las muertes” y niega, sin aportar ningún dato científico, que “no es verdad” que la vacunación sirva para combatir las distintas variantes del coronavirus.

“La vacunación, no sabemos nada de la vacunación”, dice Abril, “porque esto no son vacunas, son terapias genéticas que nunca se han hecho, que no se han probado, que no se han testado ni siquiera en ratoncitos”.