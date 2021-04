Wyoming, 'trending topic' por sus palabras sobre Vox en 'El Intermedio'

El presentador de El Intermedio, El Gran Wyoming, ha amanecido como trending topic en Twitter después de hacer este lunes un llamamiento contra Vox para las próximas elecciones de la Comunidad de Madrid.

“En las últimas horas parece que la campaña de las elecciones de la Comunidad de Madrid ha vuelto a a casilla de salida. Las fuerzas de izquierda dicen que habría que elegir entre democracia o fascismo. Siempre habría que huir de las disyuntivas simples como comunismo o libertad, democracia o fascismo, Sonia o Selena. Siempre hay algo de trampa”, comenzó.

Wyoming afirmó que lo que está ocurriendo estos días en la política madrileña está empujando a todos a tomar partido. “Debería aspirar a ser neutral, pero no equidistante. Por eso, cuando se trata de elegir trinchera sé en cuál no quiero estar”, confesó.

Reconoció que él no estará en el bando que niega la violencia de género, criminaliza a menores solo por ser extranjeros o minimiza o duda de las amenazas a un representante político: “Da igual sus nombre, no solo se amenaza a estas personas, si no que se hace a las instituciones que representan y a todos los demócratas”.