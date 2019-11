Y 20 años después, resucitaron: "Es algo extraño pero placentero"

José Ignacio Lapido (Granada; 1962) no cree en la reencarnación, pero lo disimula estupendamente. El músico ‘resucitó’ en 2016 a su grupo de rock 091 después de 20 años separados. Lo hizo para una gira que resultó ser un éxito absoluto y consiguió lo que la banda no había logrado en sus 14 años de vida, de 1982 a 1996: llenar salas durante varios días seguidos y hasta una plaza de toros.

“No creo que a ningún letrista escribir algo nuevo le resulte pan comido. Si fuera así estaríamos escuchando todos los días nuevas obras maestras de la lírica, y no es el caso. Supongo que a todos nos cuesta”, se justifica Lapido, quien subraya que para que una canción salga redonda “hay que saber, o por lo menos intuir, lo que se quiere decir, rimarlo y encajar eso dentro de un ritmo y una melodía”. “No es trabajo fácil, no consiste en encadenar ripios y meterlos con calzador”, advierte.

Aunque ha pasado mucho tiempo desde la última vez que 091 sacó una canción nueva, Lapido defiende que el mundo no ha cambiado tanto. Dice que lo fundamental sigue igual porque los sentimientos y las emociones de las personas son los mismos. También las circunstancias sociales y los resortes del poder.

Porque, al final, las canciones de 091 tratan fundamentalmente de eso. Y así sigue siendo en los nuevos temas. Sus protagonistas siguen siendo personajes secundarios, perdedores a veces, que luchan por mantener la dignidad en un mundo que no les da demasiadas alegrías y cuyo tiempo se les escapa entre los dedos.

“Una de las canciones del disco habla de eso: ‘La vida nos saca a bailar y nos tiende la trampa’. Supongo que ante una dura realidad unos optarán por imitar al avestruz y esconder la cabeza para no ver el peligro y otros le plantarán cara. Yo nunca he escrito églogas, no se me da bien el género pastoril. La realidad es un claroscuro. Se puede decir que La otra vida es un luminoso canto a la desesperanza”, asegura Lapido.