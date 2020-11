"Y resta y sigue", por Marta Flich

En Italia hay 731 muertos por coronavirus en 24 horas, en España 435 y nos faltan miles de enfermeras y sanitarios. A eso se suman las noticias de la posible vacuna, maravilla para la bolsa pero muchos ya advierten de que no soluciona los casos graves.

Mientras tanto, el Partido Popular propone una Ley Orgánica para eliminar los estados de alarma. La idea ha sido tan “bien” acogida que ni Ciudadanos ni Vox la han apoyado. Los naranjas aseguran que no vale “ni como plan Z” y los verdes que “es un montón de tonterías”. Éxito absoluto.

Unidas Podemos decide enmendar sus propios presupuestos, no sea que se diluyan con el PSOE si no marcan distancias. ERC recuerda a gritos lo mucho que pinta en todo el asunto, no sea que la gente se olvide.

¡Menos mal que las mascarillas son gratis! Ups...