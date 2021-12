Yolanda Díaz da mucho que hablar con su respuesta a si está a la izquierda del PSOE

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Europa Press News via Europa Press via Getty Images Yolanda Díaz, en el Senado.

La vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz ha dejado una de las frases del día al ser cuestionado sobre si se siente cómoda cuando dicen que ella está a la izquierda del PSOE.

La también ministra de Trabajo ha asegurado en una entrevista en La Cafetera que no le gusta nada que le sitúen ahí: “Sencillamente porque no es verdad y porque yo trabajo para la sociedad en su conjunto”.

“Y trabajo con las políticas que despliego para la mayoría social. Yo no quiero estar a la izquierda del PSOE. Le regalo al PSOE esa esquinita. Eso es algo como muy pequeño y muy marginal. Yo creo que las políticas que despliego son transversales. La Sanidad pública no es de derechas ni de izquierdas, es de la ciudadanía española, que paga impuestos para que tengamos una calidad en la sanidad”, ha afirmado.

Díaz ha insistido en que ella nunca ha trabajado “desde la izquierda de la izquierda” porque lo que le “seduce” es “pensar un país en grande” en el que “quepamos prácticamente todos y todas”.

La vicepresidenta ha asegurado que lo que ella quiere es demostrar no solo que España es un país moderno, sino también que tiene “una enorme potencialidad y que puede ser mejorado y cambiado”.

“Ahí voy a estar yo. Pero creo que este debate, este presunto regalo que nos quisieron hacer... Usted quédese en la extrema izquierda. Pues no la quiero. Nunca he trabajado así. Ni con los fetichismos ideológicos. Ni lo voy a hacer con nada semejante”, ha repetido antes de repetir que las “etiquetas complican la vida”.

“Me gusta trabajar, y esta es la cultura de la que vengo, desde las posiciones concretas. Y las posicones concretas nos encontramos muchos y muchas. Yo puedo no comer carne y ser muy ecologista, pero seguramente tengo que construir un proyecto con mucha gente que come carne y no es tan ecologista o que no hace de su centro de actuación un modelo industrial que sea adecuado para el siglo XXI”, ha ejemplificado.

Esas palabras han provocado reacciones como estas: