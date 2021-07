Yolanda Díaz reconoce que tiene contacto con Iglesias y habla así del exvicepresidente

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estuvo este lunes en Las mañanas de RNE y habló del que fuera líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

La dirigente gallega reconoció que habla habitualmente con él y lo definió como el “responsable público más maltratado de la democracia”.

“Hay que saber irse de la política y no todo el mundo sabe irse. Creo que el exvicepresidente del Gobierno tiene derecho al silencio y me parece, y lo vuelvo a decir, que no ha habido en la historia de la democracia un responsable público tan maltratado como Iglesias. Lo digo con rigor y no porque sea amiga de él”, aseguró la vicepresidenta.

Díaz dijo que Iglesias, tras su trayectoria política, tiene derecho “al silencio, a caminar hacia su vida privada y a ser feliz”. “Y en ese ser feliz le voy a acompañar”, apuntó.

La vicepresidenta tercera confesó que a ella le han enseñado que cuando se llega a un ministerio “hay que abrir la puerta y cerrarla para no olvidarte que los dirigentes están de paso”.

“Y también de una familia en que mi padre ha sido un gran dirigente, se ha ido y nadie sabe lo que hace y tiene una intensa vida política y cultural”, añadió Díaz.

Finalmente y aunque no quiso poner límites a su trayectoria política, sí que reconoció que está desenando que llegue ese día.

Precisamente, este lunes y más de dos meses después de su retirada de la política, Pablo Iglesias reapareció en público al participar en un curso de verano organizado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y lo hizo con el pelo todavía más corto.

Concretamente, Iglesias lo hizo para impartir una conferencia inaugural del curso titulado ‘Asesoría política a gobiernos y administraciones públicas’, que arrancaba este lunes y que está dirigido por la decana de la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM María Esther del Campo García y el profesor de esta universidad Jorge Resina de la Fuente.