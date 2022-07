Yolanda Díaz, sobre el lanzamiento de Sumar: "Quiero que esté todo el mundo y no es verdad que haya dicho que no estén los partidos"

Una de sus representantes, Ione Belarra, ha indicado en una entrevista en TVE que se le había pedido que no acudiera al acto. “Se nos ha pedido que no acudamos y no acudiremos”, ha dicho Belarra, tajante. La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos ha preferido no incidir en los motivos de esta petición por parte de Díaz, pero sí ha recordado que Podemos es “el partido más grande del espacio” que engloba Unidas Podemos.