Yolanda Díaz y los relojes parados

Me encanta plantear a mis amigos el siguiente dilema: “Imaginad que aparece un partido político nuevo cuyo programa electoral coincide al cien por cien con vuestra ideología. Exactamente. Hasta el último detalle. Estáis de acuerdo con todas y cada una de sus propuestas. Sus candidatos tienen buena formación académica, no tienen nada que ocultar en su pasado, y en cargos desempeñados anteriormente han demostrado ser eficaces en la gestión. Este nuevo partido aparece en todos los países de Europa y ya gobierna en varios de ellos. Y allí donde gobierna cumple por completo su programa electoral y no se ha registrado un solo caso de corrupción. ¿Les votaríais?”. Obviamente, todos mis amigos se miran entre sí sin entender por qué les estoy preguntando algo tan obvio, y a continuación responden afirmativamente.

Porque no sólo han de importar las propuestas, sino también el motivo por el que se proponen. Y aun suponiendo que las posturas políticas del papa Francisco coincidan con posturas progresistas —lo cual es muuuucho suponer—, es inevitable revolverse inquieto en la silla ante la actitud de presidenta del club de fans que ha mostrado Yolanda Díaz en relación a su entrevista con el líder del PCE (Partido del Contacto Extraterrestre), que resulta ser a la vez el Jefe continuista de uno de los Estados más corruptos y machistas de la historia. Su encuentro “con el Santo Padre” (sic) ha sido “muy emocionante” (sic). Y no es casual que sitúe su análisis político en la escala de sus sentimientos individuales, a la vez que reconoce a Bergoglio su paternal santidad en la misma frase. A veces parece que funcionan las cosas que no funcionan. Y esto no es sólo aplicable a los relojes parados.