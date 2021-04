Yolanda Ramos da las gracias a Rocío Carrasco: "A mí, como a muchas otras, no nos han dejado ser"

EL HUFFPOST Yolanda Ramos y Rocío Carrasco

Entre los 28 rostros que esperaban pacientes para intervenir en la entrevista que Rocío Carrasco ha dado en Telecinco, una de los nombres más sorprendentes ha sido el de la actriz Yolanda Ramos.

La protagonista de la serie Paquita Salas es una de las mejores amigas de la hija de Rocío Jurado y así ha quedado demostrado durante su intervención, dedicando cariñosas palabras a la protagonista del programa.

“Un día fui al cine y me encontré con la voz de Rocío Jurado en una película de Carlos Saura. En ese momento supe que sería actriz y que iba a luchar por ella”, a pesar de que sus padres se mostrasen totalmente contrarios a esa decisión. “Nunca me han maltratado físicamente, pero sí moralemente. No me han dejado ser”, ha explicado entre sollozos refiriéndose a los problemas que pusieron para que su hija alcanzara su sueño.

Muy sincera, la actriz ha confesado que no creía a Carrasco cuando le contaba los problemas que tenía con su hija y que la consideraba una exagerada. ”¿Sabes por qué? Porque yo, como muchas tantas, había sido maltratada pero me habían dicho que era una exagerada. No me habían dejado ser”, ha contado. “Yo no sabía cuales eran mis limitaciones ni cuales eran mis derechos Por eso te doy las gracias”.

Para terminar, Ramos ha querido preguntar si sus amigas habían estado a la altura. “Habéis estado todo lo que yo os he dejado que estéis. Por esa forma mía de ser, por esa vergüenza absurda de no querer contar las cosas. por el sentimiento de culpa. Esa responsabilidad es mía, no es tuya”, le ha contestado Rocío Carrasco.