Luz y claroscuro en Zarzuela

Pablo Cuadra via Getty Images

Las conversaciones entre La Zarzuela y La Moncloa llevan mucho tiempo produciéndose. De manera muy discreta, sigilosa, sopesando cada artículo, analizando cada movimiento. En los dos centros de poder más importantes del país son conscientes de la grave crisis de imagen de la monarquía por los escándalos del rey emérito. Y hay que poner un dique en una sociedad muy sensible a los casos de corrupción y al mal uso del dinero público en tiempos de crisis.

Pero Zarzuela tiene sus tiempos, allí todo va más lento, los pasos tardan en llegar, pero cuando lo hacen no pueden ser dubitativos. Estaba claro que hacían falta reformas, mandar una señal a la sociedad de que no va a volver a suceder, hacer que la luz entrara en unas cuentas opacas. Desligarse de esa imagen de comisiones millonarias llegadas desde Arabia Saudí y que acababan en oscuras fundaciones fuera del país o en el bolsillo de Corinna Larsen, por deseo de Juan Carlos I.

La solución encontrada por Zarzuela y Moncloa ha sido finalmente: la publicación del patrimonio personal del rey y la aprobación de un real decreto para darle más ejemplaridad a la casa real y sus cuentas. Un paso histórico, que homologa la monarquía a las otras realezas más transparentes. Es un avance nunca visto en el país, pero que también deja todavía lagunas y aspectos que con el tiempo se deberán resolver: no se ha hecho público el patrimonio de la reina Letizia ni se ha fijado una periodicidad obligatoria para refrescar el dato de Felipe VI.

Carlos Alvarez via Getty Images

Lo que sí saben ya todos los españoles es cuánto tiene el actual rey de patrimonio personal: 2.573.392,80 euros. Este monto ha salido de la asignaciones que ha recibido desde los presupuestos como príncipe (desde 1998) y como monarca (desde 2014): 4.275.796,94 euros. Y se dividen así: 2.267.942,80 euros “en depósitos en cuenta corriente o de ahorro y valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier entidad” y 305.450 euros “en objetos de arte, antigüedades y joyas de carácter personal que han sido objeto de la correspondiente tasación”, según especificó Zarzuela en un comunicado en la tarde del lunes. Lo que no se ha hecho público y sería conveniente es en qué fondos tiene el dinero el rey o si están invertidos en alguna empresa.

Esto revela que el patrimonio del actual monarca es muy inferior al que tienen otros reyes a lo largo y ancho de Europa (Enrique de Luxemburgo llega a acumular 3.700 millones de euros y Alberto de Mónaco cuenta con unos 933 millones, mientras que Isabel II gozaría d unos 500 millones, según The Times). De esta manera se refuerza una imagen que había querido vender siempre la casa real española: la austeridad. Un mito que se cayó por los suelos al conocerse los negocios de Juan Carlos I (solo la comisión de Arabia Saudí era de 65 millones de euros).

Todos estos movimientos se han hecho informando también al Partido Popular, de acuerdo con las medidas adoptadas. De hecho, los cambios legales que se van a introducir se van a hacer mediante la vía de real decreto, que no tendrá problema en salir adelante con el apoyo del PSOE, PP, Cs y Vox. La fórmula elegida destierra a la opción que se había barajado de una ley de la corona , que llegó a apuntar Pedro Sánchez, pero que sería mucho más complicada de sacar en la Cámara Baja y que alargaría durante meses el debate. Desde Zarzuela y Moncloa se insiste en que Podemos estaba informado a través del socio socialista.

Europa Press News via Getty Images

Para este proceso la casa real ha informado a los principales grupos políticos, pero ha chocado que no ha querido contactar con ERC, Junts, BNG, Bildu y la CUP (sí al PNV). El motivo es que estos partidos quieren romper supuestamente el orden constitucional y no acuden a los actos organizados por Felipe VI. Pero también evidencia un fallo de Zarzuela al romper la exquisita neutralidad que debe tener e incluso más allá: mostrar unas formas exquisitas con aquellos que no lo hacen e incluso enviar el mensaje de que se quiere ser el rey de todos, piensen lo que piensen, como mandata la Carta Magna.