Una joven cuenta cómo vivió este 8M en Suiza: habla muy bien de España

A pesar de que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en España miles de personas se echan a las calles de todas las ciudades para manifestarse en busca de una igualdad total, esto no ocurre en todos los países.

No hay que irse muy lejos. Según ha contado la usuaria de Tik Tok Sara L (@honolalab_), en Suiza no se hace prácticamente nada. Ella, que vive en Basilea y que ha vivido dos años en Zurich, detalla que "no se hace nada y no hay una sola manifestación ni una sola referencia".

"No lo ves en las redes sociales de gente de aquí y es una cosa que me ha llamado la atención, sobre todo porque en España somos un país progresista y lo reivindicamos muy a lo grande", ha añadido, afirmando que cualquier persona en España sabe que es 8M.

Este contraste España Suiza incluso le ha llegado a hacer pensar si en el país helvético podría celebrarse otro día del año, pero después ha pensado en cómo funciona el país y ha concluido que no.

"Tiene sentido porque este es un país muy tradicional, muy machista y no muy avanzado en estos aspectos. Es un país que premia mucho que la mujer no trabaje a nivel impuestos. Pero sí ha sido un choque cultural que he tenido porque en años anteriores no me había dado por pensarlo y en este año he dicho voy a salir a ver qué hay y no había nada", ha finalizado.