Radiografía de la violencia machista en un 25N más negro que nunca

Este 2024, el 25N ha amanecido aún si cabe más negro. El asesinato a una menor de 15 años presuntamente a manos de su expareja, de 17 años, en Orihuela (Alicante) este domingo por la noche y el de una mujer a tiros a manos de su marido en Estepa (Sevilla) han sacudido el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Las cifras de la violencia de género en España no dejan de crecer. Con estos dos casos, confirmados como casos de violencia machista, ya son 42 mujeres víctimas de violencia de género en lo que va de 2024, según datos del Ministerio de Igualdad. No hay un perfil concreto de las víctimas de feminicidios, ya que por edad tenían entre 18 y 84 años. Aunque el 52,5 % de ellas se encontraba en el rango de edad de 31 a 50 y el 65% convivían con su agresor.

Por todas ellas, este 25N han tenido lugar más de 40 marchas para reivindicar que no haya “ni una menos” y tratar de erradicar este problema que cada año se cobra la vida de casi medio centenar de mujeres.

Entre las comunidades autónomas, 12 de los crímenes machistas tuvieron lugar en Cataluña, 10 en Andalucía, 7 en la Comunidad Valenciana, 4 en Galicia y 3 en Madrid.

"Es terrible, nos llenan de tristeza y profundo dolor", ha asegurado en una entrevista con TVE este lunes la ministra de Igualdad, Ana Redondo. "Es un problema transversal, que está inoculado como un virus desde hace miles de años en las sociedades, en la sociedad española también, e ir desmontando y transformando la sociedad hacia una sociedad libre de violencia, hacia una sociedad más democrática, más justa, más igualitaria", ha recalcado.

Con esta cifra se elevan a 1.286 las mujeres asesinadas por violencia machista desde 2003, año en el que comenzaron a contabilizarse en las estadísticas oficiales. A nivel global, las cifras no son mejores, según refleja el informe Femicidios en 2023 realizado por ONU Mujeres y UNODC, 85.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en este periodo. En él se estima que cada diez minutos, una mujer o niña muere a manos de su pareja u otro miembro de la familia. Es decir, cada día unas 140 mujeres o niñas a nivel mundial.

“La violencia contra las mujeres y niñas puede evitarse. Necesitamos leyes sólidas, mejor recopilación de datos, mayor responsabilidad gubernamental, una cultura de tolerancia cero y más financiamiento para las organizaciones por los derechos de las mujeres y los organismos institucionales”, reivindicó en la presentación del informe la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous.

En los últimos años, no solo han aumentado las víctimas mortales, también las denuncias. Según datos del último informe del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, los juzgados de violencia sobre la mujer de toda España recibieron solo en el segundo trimestre de 2024 un total de 50.536 denuncias, un 4,79 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Según este informe, las mujeres víctimas de violencia machista fueron en este segundo trimestre 46.135, un 1,44 % menos que el mismo periodo del año anterior cuando se contabilizaron 46.808.

A pesar de esto y de la implementación del sistema de protección de víctimas Viogen, de números de ayuda como 016, las víctimas de feminicidios no siempre habían presentado denuncias. De las 42 víctimas mortales de 2024, solo 10 habían presentado denuncias previas.

Aunque a finales de octubre de 2024, más 100.000 mujeres se encontraban en el sistema de protección policial contra la violencia machista, según datos del Ministerio del Interior. enunciar no siempre es fácil y suele suponer en muchas ocasiones un proceso doloroso y complicado para las víctimas.

El cuestionamiento social al que se pueden ver expuestas y la vergüenza que les supone a estas mujeres acudir a una comisaría o un juzgado a plasmar su denuncia se refleja en que solo 537 de las 50.536 denuncias interpuestas por violencia de género en el segundo trimestre de 2024 fueron presentadas directamente por las víctimas en el juzgado. Según datos del CGPJ, la mayor parte corrieron a cargo de atestados policiales, 8.027, o mediante partes de lesiones directamente en el juzgado 4.176.

De todas ellas, el porcentaje de denuncias falsas continúa siendo ínfimo. Entre 2009 y 2018, las condenas por denuncias falsas representan un 0,0069% del total de denuncias por violencia de género.

La violencia vicaria, la otra arista más presente en la violencia de género

Además de las mujeres asesinadas, los menores de edad asesinados por parte de su padre, pareja o expareja de su madre también han crecido en los últimos 12 meses. Este tipo de violencia se enmarca dentro de la violencia de género y con ella las parejas o su exparejas de las mujeres quieren infringir daño a través de terceros, principalmente sus hijos.

De hecho, el pasado viernes 22 de noviembre el Defensor del Pueblo registró en las Cortes Generales el informe Violencia vicaria de género. Las otras víctimas en el que se recogen seis líneas de actuación y formula diecinueve recomendaciones.

Para Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo, el objetivo de este informe es “centrar la mirada en las mujeres y en los niños y las niñas que han de considerarse explícitamente como víctimas de esa violencia, es decir, de quienes la han ejercido y la ejercen”.

En lo que va de 2024, se han contabilizado ocho menores víctimas mortales de lo que se conoce como violencia vicaria, siendo el segundo año tras 2015 en el que más menores han sido asesinados por esta causa desde que se tienen registros. En total, son 61 menores los que han sido asesinados en contexto de violencia machista desde 2013.

A esto se suman los hijos que se han quedado huérfanos por la muerte de sus progenitores, especialmente en los casos en los que el agresor se quita la vida. Este 2024, ya son 32 los menores que se han quedado huérfanos por esta causa.

Aunque el concepto de violencia vicaria solo se ha incluido en leyes autonómicas como la catalana, ya se incluía la protección a los menores en la Ley Orgánica contra la Violencia de Género del año 2004.

“La violencia vicaria es precisamente esa utilización para hacer daño, ya sea para matarlos, para quitárselos a la madre, para ir donde más duele, porque además lo dicen así. También lo es interrumpir tratamientos médicos, humillar a la víctima o hablar mal de la familia de la víctima en presencia de los menores. Lo que hay que entender ahí es que primero, no es un buen padre, y, segundo, es un maltratador”, explica en el reportaje a El HuffPost, Pino de la Nuez Ruiz, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

La percepción del concepto de violencia de género entre los jóvenes

El caso de la joven de Orihuela (Alicante) ha puesto sobre la mesa la incidencia de la violencia de género también entre los menores de edad, especialmente sobre la percepción que tienen algunos jóvenes sobre la violencia machista.

Con motivo del 25N, la Fundación Mutua Madrileña y los servicios informativos de Antena 3 han presentado un informe que refleja que uno de cada cinco varones de entre 16 y 21 años que viven en España no creen que sea maltrato machista golpear o empujar a su pareja tras una discusión o amenazarla.

Además, presenta otros datos preocupantes como que un 31% de los encuestados tampoco considera violencia de género controlar su forma de vestir y un 34% cree que no lo es vigilar su móvil o sus redes sociales.

Un 15% de los encuestados de la franja de edad mencionada no considera que sea violencia de género obligar a una pareja a tener relaciones sexuales ni un 25% piensa que insultar o despreciarla sean maltrato. Aunque los porcentajes más altos se dan en aspectos como el control sobre su vida como el económico, un 47% considera que no es violencia de género el control de las finanzas y un 45% no cree que lo sea ponerle trabas para que estudie o trabaje.

Estos datos siguen la línea de las publicadas en enero de 2024 en el informe Percepciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres y estereotipo de género elaborado por el CIS, en el que se reflejaba que el 44% de los hombres creía que se ha ido demasiado lejos en igualdad.

Mientras un sector cree que el feminismo ha ido demasiado lejos, las víctimas de violencia de género siguen aumentando. La lista de nombres de mujeres como Ana, Cándida, Thais, Laila, Angels o Amparo, fallecidas todas ellas este 2024 no hace más que crecer y, frente al miedo, las víctimas van buscando nuevos canales de denuncia.