'Value investing': exponentes del ayer y de hoy

Guy Spier, autor del libro The education of a value investor y fundador de Aquamarine Fund, se ha confesado también discípulo de los principios de inversión fomentados por Warren Buffett. Spier tiene la particularidad de haber implementado un sistema de check-list antes de invertir en cualquier compañía. Esta metodología la aplica a raíz de la lectura del libro The Checklist Manifesto: How to Get Things Right de Atul Gawande, donde se explica una estrategia estructurada y de sentido común para evitar caer en errores relacionados, sobre todo, a factores psicológicos del inversor. Spier acompañó a Pabrai en la comida benéfica de Buffett, asistiendo él y su esposa. El trato que acordaron fue que Pabrai costeara 2/3 del precio total y Spier 1/3. La comida se subastó por un total de 650.100 dólares americanos.