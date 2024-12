Amazon y Meta buscan acercar posiciones con Trump poniendo un millón cada uno

Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images

Amazon está planeando donar un millón de dólares al fondo inaugural del presidente electo de Estados Unidos en un movimiento de aún mayor acercamiento entre el propietario de la compañía, Jeff Bezos, y Donald Trump. Así lo ha avanzado The Wall Street Journal, que ha informado además de que ambos tienen previsto reunirse la próxima semana en el club privado de Trump en Florida, Mar-a-Lago.

El asunto sería casi normal, sobre todo en Estados Unidos, si no fuera porque Trump y Bezos llevan años demostrando en público su enemistad. Bezos es también propietario de The Washington Post, un medio habitualmente crítico con el presidente electo. En varias ocasiones, Trump se quejó de las coberturas del diario propiedad de Bezos, atacando no solo al periódico sino también a Amazon. De hecho, Bezos llegó a culpar a Trump de perder un contrato de su empresa con el Departamento de Defensa.

Pese a todo, desde hace unos meses y atendiendo a la posible victoria de Trump, el magnate de Amazon fue rebajando el tono, hasta que hace unos días llegó a decir que era “muy optimista” sobre la nueva Administración. “Lo que he visto hasta ahora es que está más tranquilo que la primera vez y más confiado, más tranquilo”, dijo Bezos en un acto organizado por The New York Times.

Es más, por primera vez en la historia y por orden de Bezos, el Post no pidió el voto a ninguno de los dos candidatos a la Presidencia, lo que generó un enorme malestar en la redacción del medio, que ya tenían un editorial escrito solicitando el apoyo a Kamala Harris. Entre los periodistas se dijo que su propietario temía las represalias que pudiera tomar Trump si ganaba, ya no tanto contra el Post, sino contra Amazon.

Amazon no es la única empresa tecnológica que quiere acercarse al presidente para evitar problemas futuros. También Meta anunció que aportaría un millón de dólares al mismo fondo inaugural después de que su propietario, Mark Zuckerberg, se reuniera con Trump en Mar-a-Lago.