Arde sin remedio la nueva invención de Rusia en el campo de batalla

Las Fuerzas Armadas rusas continúan inventando nuevos tipos de vehículos blindados con la esperanza de que puedan ser aún más resistentes a las defensas de Ucrania, que mejoran día a día con ayuda internacional. Kiev está empleando una variedad de sistemas de artillería, misiles antitanques, minas terrestres y drones para detener los avances rusos y, dicen los informes de inteligencia, perjudica seriamente a las fuerzas blindadas rusas. Pero la historia de todos los inventos rusos terminan igual, por ahora: es lo que le ocurre al tanque ruso Scorpion, que comenzó su vida con elogios exagerados y está acabando como otros vehículos blindados rusos.

Scorpion es el nombre ruso de un vehículo blindado de propósito especial, creado quitando la torreta de un viejo tanque de batalla principal T-62 y reemplazándola con una gran cantidad de blindaje adicional. Los rusos señalan que este vehículo, con blindaje adicional y rodillos destructores de minas, podría liderar grupos de asalto a través de las defensas ucranianas.

Puede despejar el camino de las minas, absorber municiones ucranianas y permitir que el grupo de asalto blindado alcance con confianza las posiciones defensivas ucranianas. Básicamente, se trata de un "infractor de asalto", que no parece tener armamento propio.

Los rusos incluso se jactaban de que el Scorpion había sobrevivido a ocho ataques ucranianos con misiles antitanques e innumerables ataques de artillería. Esta máquina no teme en absoluto a las minas terrestres antitanque, porque explotan bajo los rodillos, muy por delante de esas viejas orugas T-62. El vehículo fue filmado para videos propagandísticos en las redes sociales, pero las últimas imágenes protagonizadas por esta máquina no ha sido publicado por los rusos, no, sino por los defensores de Ucrania. Y es que el tanque Scorpion se ve desaparecer entre llamas al igual que otros inventos de campo rusos.

Habiendo sobrevivido a esos ocho ataques con misiles antitanque e innumerables ataques de artillería, un Scorpion fue destruido por drones FPV en algún lugar cerca de Mariinka en la región de Donetsk, indica la web especializada Technology.Org.

Su historia recuerda un poco a los tanques tortugas rusos con carcasas de chapa que parecían tejados de cobertizo. Al principio, fueron sorprendentemente eficaces. Al igual que el Scorpion, los tortugas lideraron grupos de asalto blindados hacia posiciones ucranianas. Sin embargo, los defensores de Ucrania finalmente superaron su protección y ahora están quemando esos tanques techados, sin muchos problemas. Sin embargo, sus tripulaciones están en serios problemas porque esos techos dificultan enormemente la evacuación. Los ucranianos dicen que los rusos están convirtiendo sus tanques en "hornos de soldados con estos techos de chapa".

Parece poco probable que las armaduras espaciadas de chapa metálica (ese es el término técnico y el modo de acción de esos techos) y las rejillas sean el camino a seguir. Lo más probable es que nuevos sistemas de guerra electrónica y medidas de protección activa formen parte integral de los futuros tanques. De momento, Rusia tiene un problema añadido.