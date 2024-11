Arranca el plan urgente de la OTAN para llevar la guerra al mismísimo corazón de Rusia

French President Emmanuel Macron and British Prime Minister Keir Starmer.

Está previsto que los líderes de Francia y Reino Unido, miembros de la OTAN, se reúnan en París el próximo 11 de noviembre para discutir cómo convencer a EEUU de que permita a Ucrania atacar a Rusia con armas occidentales antes de que Donald Trump entre en la Casa Blanca en enero, frustrando así los planes del presidente electo de reducir el apoyo a las tropas ucranianas.

Varias fuentes del gobierno británico han confirmado a The Telegraph que el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, esperan que el actual presidente estadounidense, Joe Biden, apruebe la petición que Kiev lleva realizando meses.

"Estamos muy interesados en asegurarnos de que podamos aprovechar al máximo el tiempo entre ahora y el 20 de enero (cuando Trump tomará el poder) y no simplemente poner todo en suspenso hasta la próxima administración", asegura una fuente que prefiere mantenerse en el anonimato.

Trump ha centrado su discurso sobre Ucrania en la necesidad de obtener resultados rápidos en lugar del apoyo a largo plazo, y se ha abstenido de decir que quiere que Ucrania prevalezca sobre Rusia. Asimismo, ha prometido repetidamente poner fin a la guerra "en 24 horas" y, aunque todavía no ha elaborado un plan, se espera que este implique que Ucrania ceda territorio a Rusia.

Usar armas occidentales en territorio ruso

Sin embargo, Biden todavía tiene seis semanas para tomar decisiones que antes no habría tomado, sin la presión de la campaña electoral o de otro mandato. Entre ellas, se encontraría la de dar permiso al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para usar armas suministradas por Occidente, como los ATACM de fabricación estadounidense y los Storm Shadows del Reino Unido, dentro de Rusia.

"Creo que la administración Biden haría muy bien en retirar sus objeciones", manifestó la semana pasada en Kyiv Independent el embajador Kurt Volker, quien se desempeñó como representante especial de Estados Unidos para las negociaciones con Ucrania entre 2017 y 2019.

"Simplemente dejemos que Ucrania utilice las armas que le hemos dado. Y esto se puede hacer discretamente, no tiene que ser un gran anuncio. Se puede hacer caso por caso, si la administración Biden insiste. Pero no hay justificación para permitir que Rusia ataque a Ucrania desde cualquier lugar y decirle a Ucrania que no debe contraatacar", añadió.

La Casa Blanca pide a Trum no abandonar a Ucrania

En cualquier caso, la actual administración pide a Trump y a su equipo que sigan apoyando a Ucrania. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha confirmado que Biden recibirá este miércoles Trump con la intención de presionarle para que no "abandone" Zelenski.

Sullivan ha explicado en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CBS que "el primer y más importante mensaje" será que está "comprometido con el traspaso pacífico del poder", así como temas "importantes" tanto de política interior como exterior, incluyendo Europa, Asia y Oriente Próximo.

"Biden tendrá la oportunidad en los próximos 70 días de argumentar ante el Congreso y la Administración entrante que Estados Unidos no debe abandonar a Ucrania, que abandonar a Ucrania significa más inestabilidad en Europa", ha declarado el asesor de Seguridad Nacional.

Asimismo, ha asegurado que, tal y como el mandatario "dejó claro" a Zelenski cuando visitó Washington hace un par de meses, las autoridades estadounidenses gastarán "todos los recursos" que el Congreso ha proporcionado, en referencia a los 6.000 millones de dólares pendientes de asignar.