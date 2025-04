Rusia prepara el golpe maestro con la construcción del gran barco de la guerra. Se trata del buque anfibio Ivan Rogov que sigue entre los planes del Kremlin y ha vuelto a convertirse en una prioridad.

Según informa The New Voice of Ukraine, ya están manos a la obra en el que se considera el mayor buque de desembarco. Unas obras que aseguran que se están llevando a cabo en el astillero de Zaliv, en Kerch, Crimea.

"Imágenes satelitales recientes muestran la construcción activa de uno de los dos cascos planificados bajo el Proyecto 23900. Un medio de noticias militares ucraniano informó que cada barco podría transportar hasta 90 vehículos blindados y 15 helicópteros", ha detallado el citado medio.

El problema es que la construcción se tuvo que retrasar. En 2024, la construcción se ha paralizado en algunos momentos, lo que ha hecho que su pistoletazo final no llegue en la fecha esperada.

El buque anfibio Ivan Rogov, según las imágenes satelitales, tendrá una eslora de unos 220 metros y su manga será de unos 40 metros. Algo que podría variar y ser todavía más grande al final de las obras.