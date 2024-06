Biden 'reaparece' con nuevos aires ante las dudas sobre su futuro: "Ya no hablo con la fluidez de antes, pero sé lo que sé"

La imagen es radicalmente diferente. Del anciano confuso, inconcreto, balbuceante que participó del debate presidencial el jueves al político enérgico, convencido que ha intentado ganarse a las masas en su mitin de este viernes.

Ambos son la misma persona, Joe Biden, que ha reaparecido 24 horas después en un acto en Carolina del Norte con 'animos renovados' y confianza en que "ganará las elecciones".

Su aparición es especialmente relevante por suponer un intento para acallar las críticas internas y las muchas dudas por su estado de cara a las presidenciales del 5 de noviembre. Voces anónimas confiesan que ya hay movimientos dentro del Partido Demócrata para intentar convencerle de que renuncie a ser candidato... antes de que se le nombre oficialmente.

"Estoy en Carolina del Norte por una razón, porque tengo la intención de ganar este estado en noviembre. Si ganamos aquí ganamos las elecciones", ha apuntado en su mitin, alentando a sus seguidores, que repetían el lema four more years (cuatro años más).

Esta vez sí, Biden se ha mostrado firme, polo opuesto a la imagen ofrecida en ante Donald Trump en el debate de la CNN. En el plató televisivo no supo responder a los ataques, bulos y bromas lanzadas por el magnate y candidato republicano en su contra.

"Amigos, ya no camino con la misma facilidad que antes, ya no hablo con la misma fluidez que antes. No debato tan bien como antes. Pero sé lo que sé. Sé decir la verdad, sé distinguir el bien del mal", ha espetado a modo de justificante de cara a sus votantes y su propio partido.