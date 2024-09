China asombra con el cambio en la edad de jubilación

Cambio de paradigma para hacer frente a una tendencia que cada día preocupa más. Además, con una medida nunca vista desde la década de los setenta. Se trata del golpe en la mesa que ha dado China en materia de una reforma vinculada con su Estado del Bienestar que recuerda mucho a lo ocurrido con las restricciones de la 'política del hijo único'.

Con una caída progresiva de la natalidad que ya ha llevado a suspender las adopciones internacionales y un aumento histórico de las clases medias en este gigante asiático, Pekóin se ha visto obligada a actuar también en materia de normativa de edad de jubilación, subiéndola, a pesar de ser un país que destacaba por tener unos bajos índices para acceder a ella.

De esta forma, China subirá la edad para acceder a la jubilación por primera vez desde 1978, lo que se traducirá en que los hombres podrán dejar de trabajar con 63 años, frente a los 60 actuales, y en que el mínimo para las mujeres que desempeñen labores físicas y cualificadas pasará de 50 a 55 y de 55 a 58 años, respectivamente.

¿Cómo funcionará?

Este incremento, que se ejecutará durante los próximos 15 años contando desde 2025, ha sido aprobado por la diputación permanente de la Asamblea Popular de China, según ha informado la agencia estatal de noticias Xinhua. Además, a partir de 2030, la edad mínima de cotización para poder optar a una pensión pasará gradualmente de 15 a 20 años, a razón de seis meses por ejercicio.

Durante el periodo de transición, se permitirá a las personas jubilarse voluntariamente con un máximo de tres años de antelación tras alcanzar el mínimo de cotización. No obstante, no se autorizará la jubilación antes de la edad reglamentaria anterior. Las modificación legislativa también permitirá a los trabajadores aplazar su jubilación si llegan a un acuerdo con sus empleadores, pero dicha prórroga no deberá ser superior a tres años.

Igualmente, se ha revisado el mecanismo de incentivos del seguro de vejez, el plan nacional de 'primer empleo', los derechos de los trabajadores que hayan superado la edad legal de jubilación, así como los servicios de atención a la tercera edad y para el cuidado de niños. El documento también incluye disposiciones específicas concernientes a los desempleados de edad avanzada y sobre la jubilación anticipada para quienes ejerzan cierto tipo de profesiones consideradas especiales.