Estado de excepción en Ecuador por motines en 6 cárceles tras la fuga del narco más temido del país

El nuevo presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha decretado este lunes el estado de excepción en el país, el primero desde que inició su mandato el 23 de noviembre de 2023, tras la declaración de motines en al menos seis cárceles ecuatorianas -con guardias penitenciarios como rehenes y la quema de colchones- y la fuga de prisión de uno de los narcos más temidos del país, Adolfo Macías, alias 'Fito', jefe de Los Choneros que fue detenido en 2012 y sentenciado a 34 años de cárcel por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato.

El estado de excepción permite que las Fuerzas Armadas, en apoyo a la Policía, intervenga las cárceles, sumidas en una espiral de violencia por la actividad de "grupos narcoterroristas".

"Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria", ha dicho en un comunicado publicado esta noche por el presidente ecuatoriano. "Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar", aseguró Noboa en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

El sistema penitenciario de Ecuador ha sido uno de los focos recurrentes de violencia en la escalada de inseguridad que vive el país sudamericano, fruto de un aumento de la actividad de grupos armados o de combates entre las propias bandas. Una violencia que terminó en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el azote del 'correísmo' que apuntaba a la mafia.

"Infiltraciones" en las instituciones penitenciarias

Horas antes del anuncio de Daniel Noboa, el secretario de Comunicación del Gobierno de Ecuador, Roberto Izurieta, ha reconocido que el sistema penitenciario del país es "fallido" y ha adelantado que la huída de prisión del jefe de Los Choneros, Adolfo Villamar Macías, alias 'Fito', se debe a "infiltraciones" en las propias instituciones.

"Lo más probable es que se dieron infiltraciones y fue cuestión de horas", ha dicho Izurieta, quien ha reconocido que es "muy grande" el nivel al que han penetrado los grupos criminales en las instituciones del Estado. Todo ello, ha explicado en una entrevista para Teleamazonas, será materia de estudio por parte de una Fiscalía que, pocas horas después de que se conociera la huída de 'Fito' este domingo, anunció la apertura de una investigación.

En la víspera, las autoridades ecuatorianas confirmaron la evasión de 'Fito' de la cárcel Regional Guayas, en Guayaquil, una de las implicadas en la reciente ola de violencia e inestabilidad dentro de los presidios ecuatorianos.

No fue hasta bien entrada la tarde cuando el Gobierno reconoció que no conocía el paradero de 'Fito', quien no fue encontrado a primera hora de la mañana en su celda durante un operativo de control para requisar objetos prohibidos.

'Fito', detenido en 2012, fue sentenciado a 34 años de cárcel por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. No es la primera vez que se fuga. Apenas un año después de su arresto se escapó junto a otros quince compinches, entre ellos quien era líder de Los Choneros hasta su muerte en 2020, Jorge Luis Zambrano, alias 'Rasquiña', tras cuyo asesinato logró escalar hasta la cúspide de la organización.