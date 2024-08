El FBI investiga un supuesto ciberataque de Irán a las campañas de Trump y Biden-Harris

La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) ha informado de que está investigando el ataque informático, supuestamente perpetrado desde Irán, y que se ha llevado a cabo, tanto contra las campañas electorales del republicano Donald Trump como la del Partido Demócrata cuando aún era candidato Joe Biden.

"Podemos confirmar que el FBI está investigando este asunto", indicó la Oficina Federal de Investigaciones en una breve declaración recogida por medios estadounidenses como The Washington Post. Tres trabajadores de la campaña demócrata que aún no lideraba la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, aseguraron haber recibido correos electrónicos diseñados para parecer legítimos, pero que al abrirlos habrían dado acceso a las comunicaciones de esas personas. Hasta ahora, según esas mismas fuentes, no hay pruebas de que esos intentos fueran exitosos.

Por su parte, la Casa Blanca ha condenado "enérgicamente que cualquier gobierno o entidad extranjera intente interferir" en el proceso electoral o "que intente de cualquier manera socavar la confianza" de las instituciones democráticas. En este sentido, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha señalado que Washington se toma extremadamente en serio cualquier informe de hackeo. "Hemos dejado claro con actores extranjeros que tal influencia o interferencia es inaceptable. Nuestros esfuerzos para proteger nuestras elecciones han aumentado significativamente a lo largo de los años, incluso cuando el panorama de amenazas se ha vuelto cada vez más complicado". Sin embargo, ha sostenido que no puede "comentar sobre la veracidad de esas afirmaciones de que Irán estuvo involucrado".

The Washington Post detalla que el FBI empezó su investigación en junio sospechando que Irán estaba detrás de un intento de robo de datos en las dos campañas electorales. Dos meses después, tras contactar con compañía como Google, los investigadores no tienen tan claro que ese país sea el responsable del envío de la información interna de las campañas a la prensa, algo que los republicanos reprochan a Teherán.

El portavoz de la campaña del expresidente Donald Trump, Steven Cheung, confirmó este pasado sábado a medios estadounidenses que algunas de sus comunicaciones internas habían sido jaqueadas. El portal Politico informó ese día que en julio recibió de una cuenta anónima, varios correos electrónicos con documentos aparentemente de la campaña del Partido Republicano entre los que parecían estar "comunicaciones internas de un alto cargo" de dicho equipo.

Cheung dijo el fin de semana en un comunicado que esos documentos "se obtuvieron ilegalmente de fuentes extranjeras hostiles a Estados Unidos, con la intención de interferir en las elecciones de 2024 y sembrar el caos" en el proceso electoral en el que está inmerso el país. El portavoz republicano hizo referencia a un informe de Microsoft publicado el viernes sobre las ciberoperaciones del Gobierno de Irán para influir en las presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos.

En dicho informe, llamado Irán entra en las elecciones de 2024 con operaciones de influencia facilitadas cibernéticamente, la empresa indica que ha visto esa actividad de Teherán en los últimos tres ciclos electorales en EE.UU. y "en los últimos meses". Por su parte, el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, ha recordado que un informe publicado el mes pasado por la Inteligencia estadounidense concluyó que Irán está trabajando para influir en estos comicios: "Por tanto, ciertamente somos conscientes de que tienen esa intención", ha agregado.