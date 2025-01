El poderoso aliado de Rusia da la espalda a Putin en el peor momento

Rusia está viendo cómo sus aliados comienzan a dudar por temor a los problemas que puedan tener con los países occidentales. Uno de ellos es India, que se podría estar planteando rechazar los petroleros rusos que han sido sancionados por EEUU para presionar a Rusia y frenar su capacidad para financiar la guerra en Ucrania

Un alto funcionario indio, que ha pedido permanecer bajo anonimato, ha revelado a Bloomberg que los barcos afectados por estas sanciones no tendrán permitido descargar su mercancía en los puertos indios. No obstante, esta medida no se aplicará a los buques que hayan sido fletados antes del 10 de enero, siempre descarguen su petróleo antes del 12 de marzo de 2025.

El funcionario indio asegura que los efectos de las sanciones se notarán en un plazo de dos meses. En cuanto al suministro de petróleo, se muestra optimista, señalando que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tiene una capacidad disponible de 3 millones de barriles por día, mientras que los proveedores que no pertenecen a ella, pueden aportar fácilmente barriles adicionales al mercado global.

Actualmente, las refinerías indias están negociando contratos a largo plazo con proveedores de petróleo de Oriente Medio, y podrían solicitar barriles adicionales según la evolución del mercado. No obstante, el funcionario reconoce que, si el suministro se ve afectado, estas refinerías perderían los descuentos que han estado disfrutando sobre el petróleo ruso, lo que podría aumentar los costes.

Además, los bancos indios han comenzado a exigir certificados de origen para garantizar que el petróleo importando no provenga de proveedores sancionados. Al mismo tiempo, el funcionario expresa su confianza en que en que Rusia encontrará formas de seguir suministrando petróleo a India, a pesar de las sanciones internacionales.

Sanciones estadounidenses contra Rusia

El 10 de enero de 2025, el Departamento del Tesoro de EEUU impuso nuevas sanciones de gran alcance contra el sector energético de Rusia, con el objetivo de debilitar su financiación de la guerra.

Las medidas incluyen restricciones a la mayor empresa petrolera rusa, Gazprom Neft, y a la compañía Surgutneftegaz, así como a más de 180 buques, decenas de comerciantes de petróleo, proveedores de servicios y funcionarios del sector energético de Rusia.

Estas sanciones están dirigidas principalmente a los petroleros que representan alrededor del 42% de las exportaciones marítimas de petróleo de Rusia, en su mayoría destinadas a China. Son las restricciones más amplias hasta la fecha contra el sector energético ruso, que podrían provocar la pérdida de miles de dólares al mes, según informes de Reuters.