El "traficante de la muerte" vuelve a las armas en Rusia

Viktor But hace el signo de la victoria tras ser condenado por la Corte Criminal de Bangkok, en 2009.

Después de pasar 14 años entre rejas, primero en Tailandia y después en EEUU, el traficante ruso de armas Víktor But fue liberado en 2022 en un intercambio de prisioneros con la jugadora de baloncesto estadounidense Brittney Griner.

El hombre de 57 año pasó décadas vendiendo armas de fabricación soviética en África, Sudamérica y Medio Oriente antes de ser arrestado en 2008 en una operación encubierta de las fuerzas del orden de EEUU. Sus acciones le llevaron a ser conocido como "el traficante de la muerte". Ahora, The Wall Street Journal asegura que ha vuelto a este negocio.

But intenta negociar la venta de armas pequeñas a las milicias hutíes respaldadas por Irán en Yemen, señala el periódico estadounidense citando a varias fuentes anónimas involucradas o conocedoras del tema. Al parecer, cuando los emisarios hutíes se encontraron con él cuando viajaron a Moscó en agosto para negociar la compra de armas automáticas por valor de 10 millones de dólares.

"Las posibles transferencias de armas, que aún no se han entregado, se detienen muy por debajo de la venta de misiles antibuque o antiaéreos rusos que podrían representar una amenaza significativa para los esfuerzos del ejército estadounidense para proteger el transporte marítimo internacional de los ataques de los hutíes" escribe el medio.

But niega la información

El gobierno ruso ha desmentido las acusaciones. "Hemos visto el artículo. Nos inclinamos a categorizarlo como noticias falsas o un ataque informativo contra nuestros representantes electos", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Cabe recordar que, tras regresar a Rusia, But se unió al ultranacionalista Partido Liberal Democrático (LDPR), leal al Kremlin.

Steve Zissou, un abogado de Nueva York que representó a Bout en Estados Unidos, también lo pone en duda: "Viktor But no ha estado en el negocio del transporte durante más de veinte años. Pero si el gobierno ruso lo autorizó a facilitar la transferencia de armas a uno de los adversarios de Estados Unidos, no sería diferente de que el gobierno de Estados Unidos envíe armas de destrucción masiva a uno de los adversarios de Rusia, como lo ha hecho con Ucrania".