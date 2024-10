El Trump más Trump que nunca: el asalto al Capitolio fue "un día de amor" o los migrantes comen mascotas "y otras cosas"

El 6 de enero de 2021, el día que partidarios de Donald Trump asaltaron el Capitolio de los Estados Unidos, fue “un día de amor”. De este modo, al menos, lo ha definido el propio Trump en un encuentro con latinos organizado por la cadena Univisión y que ha podido seguirse en directo en El País. Lo peor, si es que puede haberlo, es que lo ha dicho en respuesta a un republicano de Florida que quería darle la oportunidad de “recuperar su voto” tras mostrarse preocupado por lo que ocurrió aquel día. “Parece que tal vez no lo haga [recuperar su voto], pero eso también está bien”, ha contestado el expresidente. No le importa demasiado.

Durante el foro, Trump también ha tenido la oportunidad de negar que haya inmigrantes que estén comiendo mascotas en Springfield, Ohio, como así afirmó hace un tiempo. Pero tampoco eso parece importarle, ni siquiera aunque los propios republicanos lo hayan negado. “Solo estaba diciendo lo que se informaba...”, se ha excusado. No solo no se ha desdicho, sino que ha incluido que “también comían otras cosas que no deben comer”. “Todo lo que hago es informar”, ha espetado Trump.

En Springfield, por cierto, desde que Trump ha extendido este bulo, muchas personas migrantes, aunque tengan su situación regularizada, no se atreven a salir de casa. La ciudad, además, ha enfrentado amenazas de bomba.

El expresidente no ha desperdiciado la ocasión para seguir atacando a las personas migrantes. Siempre hay tiempo para más mentiras, como por ejemplo que los países latinoamericanos estaban vaciando las instituciones mentales y las cárceles para enviar a esa gente a Estados Unidos.

Trump, tal y como recoge Reuters, está endureciendo su discurso sobre la inmigración, llegando a tildarlos de “animales” o decir, con una clara retórica nazi, que están “envenenando la sangre” de su país.