EN DIRECTO, la guerra Ucrania - Rusia: las noticias del 28 de junio de 2024

El presidente de Bulgaria no irá a la cumbre de la OTAN por discrepancias con la ayuda a Ucrania

El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, ha rechazado la propuesta del gobierno interino para que represente al país en la cumbre de la OTAN que se celebra entre el 9 y el 11 de julio en Washington, debido a las diferencias que mantiene con el Gobierno con respecto a algunos de los compromisos asumidos para con Ucrania.



La Presidencia ha informado en un comunicado de que Radev no acepta algunas de las posiciones que Bulgaria ha adoptado para esta cumbre, en concreto las obligaciones con Ucrania. Eso no es óbice para condenar de manera enérgica la invasión rusa, tal y como ha hecho, ha subrayado, desde el primer momento.



Desde el primer día de la guerra en Ucrania, el jefe de Estado condenó enérgicamente la agresión rusa. En los foros nacionales e internacionales, siempre ha apoyado todos los elementos del enfoque colectivo para garantizar la seguridad aumentar las defensas e implementar los planes regionales de la Alianza", señala.



Ante la negativa de Radev de encabezar la representación búlgara, el primer ministro, Dimitar Glavchev, ha anunciado que será el quien se ponga al frente de la misma. "¡Ya no queda nadie!", ha ironizado.