Un instituto de la guerra lanza a Europa un plan de acción en caso de conflicto contra Rusia

Sandor Fabián es un exteniente coronel de las Fuerzas Especiales de Hungría, con 20 años de experiencia militar. Autor de libros de referencia sobre técnicas de guerra y estrategia, ha sido invitado por el Modern War Institute (MWI) de West Point, una especie de tanque de pensamiento de la Academia Militar de Estados Unidos. Su experiencia y el respeto a su voz y sus ideas lo han llevado a tener el mejor altavoz norteamericano en cuestiones de Defensa, y en él ha plasmado sus apuestas para hacer frente a un posible conflicto con Rusia.

Durante más de dos años, recuerda, los observadores occidentales han producido una cantidad aparentemente infinita de artículos e informes tratando de extraer lecciones clave de la guerra en Ucrania y predecir sus implicaciones para el futuro de la guerra. "Es complicado", previene el experto antes de entrar en faena. "Si bien muchos países europeos respondieron a la invasión de Rusia aumentando rápidamente sus presupuestos de defensa y acelerando la adquisición de nuevos equipos, en gran medida han estado aplicando estos mayores recursos hacia soluciones equivocadas al desafío de seguridad que enfrentan", defiende de inicio.

"Este conflicto ha confirmado que, aparte de un pequeño número de grandes países europeos como Polonia, Alemania, Francia y el Reino Unido, para la mayoría no tiene sentido construir y mantener fuerzas militares más convencionales. Contrariamente al argumento de muchos expertos, la guerra en Ucrania es una prueba de la utilidad limitada del método occidental de guerra para la mayoría de los países europeos", dice.

Hace tiempo que existen razones por las que muchos países europeos "no deberían invertir en marcos de defensa convencionales al estilo occidental", sostiene. Entre ellos se encuentran su "proximidad a las fuerzas rusas", sus "poblaciones comparativamente pequeñas", la "falta de obstáculos naturales en su territorio", "poca o ninguna profundidad estratégica u operativa para desarrollar una defensa convencional de múltiples capas", la "falta de historia y cultura institucional de maniobras de armas combinadas" o la, a su entender, "limitada capacidad de producción de la industria de defensa y sus ejércitos pequeños e insuficientemente equipados".

Pero la guerra en Ucrania deja más claro que nunca que estos países "deberían, en cambio, desarrollar enfoques defensivos orientados a desplegar formaciones adaptadas a las características históricas, culturales, geográficas y de otro tipo únicas de sus entornos operativos, racionalizadas por consideraciones presupuestarias y de mano de obra, y sostenibles con o sin el poder convencional de ningún aliado o socio".

Si bien el conflicto de Ucrania es realmente único y debemos ser cautelosos al intentar aplicar sus lecciones en otros lugares, hay varias observaciones que merecen un examen detenido por parte de otros países europeos", indica. Son las que siguen:

Observación 1: Nunca presente a su adversario un tipo de guerra para la que esté organizado, entrenado y equipado.

Al igual que los conflictos de las últimas dos décadas en Irak y Afganistán, la guerra en Ucrania ha demostrado que un desvalido solo puede tener éxito si evita luchar en los términos de su enemigo convencionalmente superior. "David no puede derrotar a Goliat intentando convertirse en una versión pequeña y pobre de Goliat, sino convirtiéndose en el mejor David posible".

Al comienzo de la invasión, Ucrania tuvo mucho éxito al evitar luchar contra los rusos en sus propios términos, pero tan pronto como Ucrania cambió su estrategia a un enfoque más convencional, como su tan esperada contraofensiva de 2023, la guerra se convirtió en una cuestión de competencia material en del cual el desvalido siempre sale derrotado. "Los desvalidos, como lo serían la mayoría de los países europeos en una guerra con Rusia, sólo pueden esperar éxito si su estrategia de guerra se centra en crear múltiples dilemas y la mayor asimetría posible entre los lados más fuertes y más débiles".

Los países europeos que observan la guerra en Ucrania deberían comprender esta lección y diseñar enfoques de defensa nacional que eviten luchar en términos convencionales a toda costa y que estén diseñados específicamente para garantizar la asimetría con las formaciones convencionales.

Observación 2: Nos guste o no, la guerra ocurre en las ciudades y entre la gente.

La guerra en Ucrania continúa la tendencia de décadas de que los conflictos modernos no se libran en campos de batalla remotos, lejos de las poblaciones civiles. La idea de separar y proteger a la población civil y proteger las zonas urbanas de los horrores de las guerras se ha convertido en una ilusión. "Los países europeos deberían comprender, aceptar e incluso abrazar la importancia de las áreas urbanas en las estrategias de defensa nacional", dice.

A través de una preparación infraestructural adecuada de las áreas urbanas, "las capacidades de los sistemas convencionales de recolección de inteligencia, objetivos y armas de los adversarios pueden degradarse significativamente o incluso volverse irrelevantes". Los países europeos deberían mejorar y fortalecer las características existentes y construir nuevas artificiales para limitar las capacidades de maniobra de atacar formaciones convencionales. La preparación previa debería permitir que las zonas urbanas, en caso de conflicto, se conviertan en fortalezas, con avenidas subterráneas de acceso a objetivos potenciales, rutas de escape preestablecidas, escondites de armas preposicionados, hospitales de campaña camuflados, un plan para minar rápidamente terrenos clave y posiciones ficticias para engañar a la inteligencia del enemigo.

Observación 3: La profundidad estratégica es crucial para la supervivencia.

La mayoría de los países europeos carecen por completo de profundidad estratégica tanto en el sentido físico como en el social. "La única manera de superar esas desventajas es una asociación más sólida con aliados y socios. Los países europeos necesitan acuerdos de defensa bilaterales o multilaterales que vayan mucho más allá del alcance de los actuales, que probablemente incluso requerirían compromisos transaccionales que inciden en la soberanía nacional".

La capacidad de producción industrial de defensa, los depósitos de equipos, los centros de entrenamiento de tropas, las instalaciones de protección de la población civil y más "deberían establecerse y mantenerse en territorio de países extranjeros lejos del alcance de un posible agresor". Esto garantiza la sostenibilidad a largo plazo de funciones críticas y evita que el agresor se apodere de ellas y las explote para sus necesidades bélicas.

La falta de profundidad estratégica física "es una función del pequeño tamaño territorial y, junto con esto, los países europeos también tienen poblaciones lo suficientemente pequeñas como para crear problemas de mano de obra en caso de conflicto. Para superar su escasez de capital humano y acelerar la inclusión de ciudadanos extranjeros capacitados en las filas de sus ejércitos, los países europeos también deberían crear el marco legal que permita a los soldados, civiles y contratistas militares privados de otros países servir en los servicios armados de otros países".

Observación 4: Los amigos son importantes en la guerra, pero pueden resultar perjudiciales para el éxito de los esfuerzos de defensa.

Podría decirse que Ucrania ha estado librando el tipo de guerra que ha estado librando debido al asesoramiento y al tipo de equipo que ha recibido de sus aliados y socios occidentales. Más allá de que la capacidad de producción de la industria de defensa occidental y la voluntad política occidental se conviertan en condiciones necesarias para que Ucrania pueda luchar, la forma occidental de hacer la guerra también se ha convertido en una necesidad.

La lógica simple dicta que si el liderazgo ucraniano hubiera recibido asesoramiento de fuentes socializadas en diferentes culturas militares y equipo adecuado para un tipo diferente de guerra, entonces el enfoque estratégico de Ucrania habría sido también diferente (como podría decirse que lo fue en las primeras fases de la guerra). La experiencia rusa en Chechenia y nuestras propias guerras en Irak y Afganistán podrían haber sugerido un enfoque diferente sobre cómo contrarrestar eficazmente a un enemigo convencional numérica y tecnológicamente superior, en lugar de presentarle un tipo de guerra que está organizada, entrenada y equipada. para. Los países europeos necesitan amigos, pero se debe considerar cuidadosamente el nivel y el tipo de dependencia de ellos. Crear interoperabilidad con aliados y socios es una buena idea para luchar juntos, pero seguir ciegamente los estándares internacionales desarrollados por naciones más avanzadas podría acabar con la adaptabilidad de aquellos con recursos limitados.

Observación 5: Los ejercicios previos a la guerra deberían ser plataformas para perder y aprender en lugar de ganar siempre.

Los ejercicios deberían centrarse más de lo que lo hacen actualmente en encontrar brechas en capacidades y capacidades y experimentar con soluciones. Los escenarios realistas deben ser más que una palabra de moda que los planificadores de ejercicios hablan de labios para afuera; esto debe hacerse realidad mediante la inclusión de todos los sectores de la sociedad en los ejercicios de defensa nacional.

La guerra en Ucrania ha demostrado además que la seguridad nacional ya no es una función exclusiva del gobierno, y mucho menos de las fuerzas de defensa. La complejidad del campo de batalla moderno y la distribución de capacidades y capacidades entre los diferentes actores requieren la inclusión de toda la sociedad en los planes de defensa nacional. Los ejercicios proporcionan la plataforma perfecta para experimentar con la utilidad y la integración de las diferentes partes de la sociedad y para identificar los cambios legislativos necesarios que conduzcan a esfuerzos de defensa nacional más efectivos.

Observación 6: El conocimiento íntimo de tu enemigo es un multiplicador de fuerza invaluable.

Los antiguos vínculos históricos y culturales de Ucrania con Rusia, las similitudes entre el idioma ruso y el ucraniano, el hecho de que muchos altos líderes militares ucranianos sirvieron en las fuerzas soviéticas y el hecho de que la Unión Soviética y más tarde Rusia fueron durante muchos años los principales proveedores de El equipo militar, el entrenamiento y la educación proporcionaron a los ucranianos una comprensión incomparable de las tácticas, técnicas y procedimientos militares rusos.

Después del final de la Guerra Fría, los países europeos (como Estados Unidos) se deshicieron sistemáticamente de sus expertos culturales rusos, eliminaron todos los restos de la doctrina soviética de sus escuelas militares y en gran medida dejaron de enseñar el idioma ruso. La guerra en Ucrania debería incentivar a los países europeos a reintroducir los estudios culturales y lingüísticos rusos en sus instituciones de educación militar profesional. Además, se debe prestar mucha atención a los diseños de las fuerzas rusas, a las prácticas, tácticas, técnicas y procedimientos de mando y control, y a las capacidades de los equipos y sistemas de armas, que deberían servir como base para el futuro entrenamiento militar y educación del personal militar europeo.

Observación 7: Olvídese de las armaduras y otras costosas plataformas militares tradicionales.

La guerra en Ucrania ha producido un desgaste increíble, en ambos bandos, de las plataformas militares tradicionales. Las cifras son especialmente reveladoras en comparación con el número total de soldados y equipo militar disponible para todos los países de Europa del Este juntos.

Además, la mayoría de los tanques y vehículos blindados de combate no fueron destruidos en grandes batallas de tanques sino por plataformas no tripuladas pequeñas, rápidas, de bajo costo, fáciles de desarrollar y difíciles de detectar. Ucrania también hundió un tercio de la flota rusa del Mar Negro, no en grandes batallas navales sino mediante el uso de plataformas no tripuladas similares.

La mayoría de los países europeos llevan mucho tiempo luchando por comprar y mantener tanques, vehículos blindados de combate, aviones y barcos debido a sus precios cada vez más altos. Ahora, la guerra en Ucrania ha demostrado que éstas se encuentran entre las peores inversiones que pueden hacer en lo que respecta a la defensa nacional. Los países europeos deberían alejarse de estas plataformas tradicionales de alta tecnología y adoptar soluciones tecnológicas adecuadas que no sean grandes, costosas y fácilmente accesibles, sino pequeñas, baratas, abundantes, sigilosas y altamente efectivas. "Naturalmente, tal transición afectaría –y debería– afectar el diseño, las tácticas, las técnicas, los procedimientos, el entrenamiento y la educación de la fuerza".

Observación 8: No todos lucharán y quienes lo harán no son necesariamente los más aptos para hacerlo.

La sociedad ucraniana ha sido celebrada por los líderes políticos de muchos países occidentales como el principal ejemplo de cohesión y resiliencia nacional. Muchos académicos también han glorificado la voluntad del pueblo ucraniano de luchar contra la agresión rusa y las fuentes de esa voluntad ya han sido ampliamente estudiadas.

Sin embargo, la guerra también ha demostrado que, a pesar de esa fuerte unidad y resiliencia, es muy probable que una gran parte de una sociedad en guerra intente evitar ser reclutada por las fuerzas militares, ya sea huyendo del país o ocultándose dentro del mismo. Otra observación preocupante de la guerra es la renuencia de las generaciones más jóvenes a luchar por su país. A finales de 2023, el soldado ucraniano medio tenía cuarenta y tres años.

No es necesario explicar la diferencia en las capacidades físicas y el rendimiento de personas de mediana edad en comparación con las fuerzas de un ejército mucho más joven. Los países europeos con reservas de recursos humanos mucho más pequeñas deberían tener en cuenta estas observaciones al planificar su defensa nacional. Necesitan tomar medidas legislativas y ejecutivas ahora para evitar que se produzca una situación similar a la que Ucrania enfrenta actualmente, lo que degradaría gravemente sus ya limitadas capacidades para montar una defensa significativa contra la agresión.

Observación 9: La defensa nacional no es sólo una función militar o gubernamental.

La guerra en Ucrania ha demostrado que la totalidad de los recursos militares y de otro tipo de un gobierno pueden muy fácilmente resultar inadecuados para defender una nación. La comercialización nacional e internacional del campo de batalla y el crowdsourcing de la recopilación y selección de objetivos de inteligencia han sido importantes multiplicadores de fuerza y han demostrado ser un desafío importante para los rusos. Además de importantes acciones legislativas, la integración y el empleo de capacidades no gubernamentales y no militares en los sistemas de defensa nacionales requieren cambios fundamentales en la capacitación y educación de los futuros líderes militares europeos, así como la plena integración de estas capacidades en los programas de ejercicios nacionales.

Observación 10: El engaño sigue siendo un multiplicador de fuerzas.

La guerra en Ucrania La guerra ha demostrado repetidamente la sabiduría de la cita de Zig Ziglar : “no se puede dar en el blanco a un objetivo que no se puede ver”. También ha demostrado que desperdiciarás muchos recursos al alcanzar objetivos falsos. Ambas partes parecen haber redescubierto el arte del engaño y sus efectos multiplicadores de fuerza y lo han estado utilizando tanto en espacios físicos como virtuales. De manera similar a la integración de capacidades no gubernamentales y no militares, la necesidad de convertirse en bateadores en el engaño justifica cambios fundamentales en la educación y el entrenamiento militar en los países europeos. También señala nuevos requisitos para que las partes interesadas de la industria de defensa investiguen y desarrollen herramientas de engaño para entornos físicos y virtuales y las incorporen en masa en las estructuras militares de los países europeos.

Los países europeos se encuentran en un punto de inflexión histórico, que potencialmente afecta su supervivencia nacional a largo plazo. El shock a nivel existencial que muchos sugieren que es una condición necesaria para cambios revolucionarios les ha sido causado por el ataque ruso a Ucrania. Todos ellos respondieron con más y más rápida inversión en su defensa nacional.

"Desafortunadamente, muchos han estado buscando respuestas equivocadas a este shock y continúan invirtiendo en capacidades poco adecuadas e incluso sin sentido basadas en las continuas ilusiones sobre la conducción de la guerra convencional", dice.

"Las observaciones de la guerra en Ucrania apuntan hacia la necesidad de un cambio de paradigma completo. Una teoría de la guerra que funciona para un país y en una época puede resultar totalmente inaplicable para otros países en una época diferente. Cuando eso suceda, los líderes deben estar preparados para modificar o incluso abandonar esa teoría de la guerra. Los países europeos deberían rediseñar completamente sus enfoques de defensa nacional basándose en las realidades del campo de batalla del siglo XXI. "No hacerlo podría obligarlos a pagar el precio máximo en caso de agresión rusa", concluye.