Estampida rusa de su preciada base naval

Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kemlin Pool Photo via Reuters

Bachar al Assad dejó de ser el dictador de Siria el pasado diciembre, acabando con casi 14 años de guerra civil. Su marcha, a Moscú, fue el fin del poderío de Vladimir Putin y sus gente en el país árabe. El Kremlin ayudó en los bombardeos más sangrientos de la contienda y se había beneficiado de varias bases militares estratégicas, como contrapartida. Ya no más.

Ahora, una serie de imágenes satelitales muestran indicios claros de que Rusia ha comenzado finalmente su retirada de sus fuerzas de su base naval de Tartus, en la costa siria, que tenía alquilada por 49 años, como la aérea de Hmeimim. Ambas permitían a la Federación controlar una esquina de mar de enormes posibilidades defensivas y tener un centro estable para trasladar por el mundo a sus contratistas militares privados, o sea, a sus mercenarios.

Ahora se aprecia una "pérdida total del acceso a las instalaciones", donde se han acumulado vehículos y material rusos desde hace semanas, lo que supone "un duro golpe para el Kremlin", explica el medio especializado The War Zone (TWZ).

El Ejército ruso ya ha ido reduciendo progresivamente también su presencia en Khmeimim, en Siria, en medio de persistentes interrogantes sobre el futuro de su presencia en el país en su conjunto desde la repentina caída de Assad.

Las imágenes satelitales tomadas el 25 de enero que TWZ y obtuvo de Maxar muestran los buques de carga de carga rodada (RO/RO) Sparta y Sparta II con bandera rusa atracados en Tartus, así como la actividad de transbordo de carga. Los dos barcos habían estado esperando en alta mar durante días antes de que finalmente se les permitiera ingresar al puerto.

Las imágenes también muestran la desaparición de un número importante de vehículos y otros materiales rusos de un muelle donde habían sido reunidos hace semanas.

Una imagen satelital adicional tomada el 27 de enero que TWZ revisó desde Planet Labs muestra aún más vehículos y material que faltan en el muelle. Los vehículos también son visibles ahora dispuestos en una fila cerca del borde del muelle, lo que haría que sea más fácil cargarlos en un barco. También ha aparecido una gran cantidad de contenedores de envío en otra área de concentración de carga cercana, aunque no está claro si esto está relacionado o no con el movimiento de material ruso o con operaciones de carga no militares que ahora se han reanudado en el puerto .

Como ya se ha señalado, todo esto se produce después de que el Sparta y el Sparta II entraran finalmente en el puerto de Tartus la semana pasada. La imagen satelital de Planet también confirma que uno de estos buques ya ha partido, lo que coincidiría con la desaparición antes mencionada de los vehículos y el material.

Anteriormente, en las redes sociales también aparecieron videos que mostraban helicópteros de la serie Ka-52 y Mi-8 vigilando Tartus. En el pasado se observó una actividad aérea similar en torno a la retirada de las fuerzas de Khmeimim. La imagen de Planet también parece mostrar un barco patrullero ruso de la clase Grachonok, diseñado principalmente para tareas de protección de la fuerza en los puertos y sus alrededores, amarrado en Tartus.

TWZ ha destacado la "vulnerabilidad significativa de los activos marítimos y terrestres rusos tanto en Tartus como en Khmeimim", especialmente a los drones , ya que las defensas aéreas y de otro tipo emplazadas parecen haber sido desmanteladas para la retirada. Los buques de guerra rusos que estaban en el puerto de Tartus cuando Assad cayó se marcharon poco después en otro aparente movimiento de protección de la fuerza. Muchos de ellos todavía parecen estar resistiendo frente a la costa, aunque el submarino Novorossiysk de la clase Kilo mejorada ha abandonado notablemente la región .

Recientemente se observó a otro carguero ruso RO/RO, el Sparta IV, saliendo del mar Báltico junto con un buque de guerra anfibio de la clase Ropucha de la Armada rusa. Estos buques también podrían dirigirse a Siria, pero esto aún no está confirmado. Otros buques de guerra anfibios rusos que podrían usarse para transportar carga desde Tartus también han llegado a la costa de ese puerto en las últimas semanas. Otro carguero con bandera rusa, el Ursa Major, que podría haber estado rumbo a Siria, se hundió en el Mediterráneo en diciembre de 2024 en circunstancias aún turbias, como puede leer más aquí .

La reciente actividad en Tartus y sus alrededores también sigue a informes aún no confirmados de los medios sirios de que el incipiente gobierno del país en Damasco canceló el acuerdo de arrendamiento de 49 años de Rusia para su base en Tartus. El Kremlin había cerrado el acuerdo en 2017 con el régimen de Assad, que esencialmente había regalado la instalación naval, así como la base aérea de Khmeimim, a los rusos. Dos años antes, el ejército ruso lanzó una intervención en el país unos dos años antes, que había salvado a Assad del avance de las fuerzas rebeldes. Las fuerzas rusas todavía estaban luchando activamente contra las fuerzas rebeldes, incluidos elementos de la coalición liderada por Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), que finalmente depuso a Assad, hasta el colapso del régimen.

Como destacó el citado medio, incluso antes de la caída del régimen de Assad, Tartus y Khmeimim son estratégicamente muy importantes para Rusia más allá de las operaciones en Siria y Oriente Medio. Las instalaciones han sido nodos particularmente importantes para apoyar la actividad rusa en África, especialmente en Libia, donde el Kremlin parece estar tratando ahora de reforzar su presencia.

Tartus proporcionó notablemente a la Armada rusa un puerto clave en aguas cálidas. Khmeimim, que Rusia ha ampliado notablemente en los últimos años , incluso para ayudar a la base a servir mejor a aviones más grandes como los bombarderos, también había sido un punto valioso desde el que proyectar el poder aéreo a través del Mediterráneo y otros lugares.

No está claro cuál será el estatuto final de la base naval de Tartus y de la base aérea de Khmeimim. Como era de esperar, Rusia ha expresado un claro interés en mantener al menos algún tipo de presencia en ambas instalaciones y, según se informa, ha estado negociando con las nuevas autoridades sirias en Damasco con ese fin. Por su parte, el gobierno post-Assad, encabezado por miembros del HTS, ha expresado anteriormente su voluntad de mantener vínculos con el Kremlin a pesar del conflicto abierto entre las dos partes hace apenas dos meses.

Extremadamente inestable

Por lo demás, la situación en Siria sigue siendo extremadamente inestable y el nuevo gobierno de Damasco todavía no ha consolidado el control sobre gran parte del país. Las fuerzas apoyadas por Turquía siguen combatiendo abiertamente a los grupos kurdos, incluidos elementos vinculados a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), apoyadas por Estados Unidos , en el norte. También se ha hablado de integrar las FDS en un nuevo ejército nacional .

En el suroeste de Siria, Israel parece estar consolidando su control sobre el territorio en una aparente zona de amortiguación, medidas que han sido criticadas por el gobierno dirigido por HTS y sectores de la comunidad internacional . Las fuerzas israelíes, estadounidenses y de otros países también han aprovechado el nuevo espacio aéreo permisivo en Siria para lanzar ataques aéreos en apoyo de sus intereses nacionales. El ejército estadounidense dice que su objetivo es impedir que los terroristas del ISIS exploten la situación para reagruparse y, según se informa, ha compartido información de inteligencia con HTS para apoyar esa lucha.

Aun así, muchos países, incluidos Rusia y Estados Unidos, designan formalmente a HTS como grupo terrorista. También siguen vigentes importantes sanciones estadounidenses y de otros países impuestas al régimen de Assad, aunque funcionarios estadounidenses y europeos han tomado medidas para relajarlas o suspenderlas.

No se sabe si la presencia militar rusa en Siria va a terminar por completo o no, pero después de semanas de retiradas constantes de la base aérea de Khmeimim, la salida de fuerzas de Tartus parece estar ahora en marcha activamente.