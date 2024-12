Europa da a España las llaves de la frontera de Gibraltar

En el seno de la Comisión Europea se está gestando un nuevo reglamento relativo a las Sistema de Entradas y Salidas del Espacio Schengen con el objetivo de un refuerzo en la seguridad fronteriza que se aplicará a todos los viajeros no comunitarios, incluidos británicos y gibraltareños.

Todo ello de forma paralela con las negociaciones que se desarrollan en el ámbito de la Unión Europea, pero también de forma bilateral. De no materializarse un pacto, está previsto que se vaya implantando en la frontera progresivamente.

Con todo, y según recoge el portal Spanish News Today, dicho reglamento podría ser suspendido temporalmente por parte de España en el supuesto de que se registrasen problemas técnicos, como fallos en el sistema o averías de determinadas infraestructuras.

¿En qué punto está el acuerdo?

El pacto para regular la futura relación de Gibraltar con la UE tras la salida de Reino Unido concluyeron sin acuerdo tras el último intento en una reunión de alto nivel el pasado 19 de septiembre en Bruselas.

En un comunicado conjunto, la Comisión Europea, España, Reino Unido y Gibraltar señalaron que las conversaciones mantenidas entonces "fueron constructivas y productivas" logrando "avances adicionales sobre asuntos complejos de la negociación, en particular en las cuestiones relativas a personas y bienes".

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, apuntó que no existía "ningún motivo" para que Reino Unido no diera su 'sí' al acuerdo. "Sin ese 'si', no comprenderíamos un acercamiento a la UE, cuando no se acepta un acuerdo que es respetuoso con la UE, el espacio Schengen y unión aduanera", recalcó, elevando la presión sobre las autoridades británicas.