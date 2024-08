Finlandia destapa la "cortina de hierro" de Europa en plena guerra

En su discurso ante la reunión anual de Jefes de Misión, ayer martes, el presidente finlandés Alexander Stubb confirmó que Finlandia estaba hablando de Rusia más abiertamente que nunca. La presa comenzó a resquebrajarse -sirva la metáfora- cuando Finlandia se adhirió a la Unión Europea en 1995 y finalmente colapsó el año pasado, cuando el país nórdico se unió a la OTAN. Rusia, la segunda potencia defensiva mundial y poseedora de armas nucleares, comparte con ellos 1.300 kilómetros. Tras la invasión de Ucrania, las cosas cambiaron y Finlandia ha elegido defenderse y aliarse con Occidente más aún.

"No definimos nuestra política exterior y de seguridad únicamente a través de Rusia. Pero no hay vuelta atrás", explicó el mandatario. Ahora, enfatizó, hay un "nuevo telón de acero en Europa", según Stubb, quien afirmó que Rusia y Bielorrusia están al otro lado del mismo. Como en la Guerra Fría.

El político conservador señaló que la guerra de Moscú en Ucrania terminará algún día, momento en el que Finlandia necesitará restablecer el diálogo con su vecino oriental. Respecto a los intentos híbridos de influencia de Rusia, en su territorio y en todo el norte y este europeos, Stubb sugirió que no siempre es necesario abordar cada incidente menor y actuar ojo por ojo. "Insto a la calma y a la moderación. Tenemos la situación bajo control. No hay motivo de alarma. No vale la pena exagerar toda la retórica que sale de Rusia", añadió.

Mientras tanto, la ofensiva ucraniana en Kursk recibió elogios del jefe de Estado finlandés, quien calificó el ataque transfronterizo como un movimiento estratégico inteligente. También dijo que Finlandia no impondrá ninguna restricción a las armas que proporciona a Ucrania, siempre que se utilicen con fines defensivos y no violen el derecho internacional.

"Se alinea con nuestros valores e intereses que Ucrania gane esta guerra y logre una paz justa y sostenible", dijo, señalando que si Rusia percibe que ha tenido éxito en Ucrania, Europa -incluido el rincón del mundo en el que se encuentra Finlandia- se enfrenta a un largo período. de inestabilidad.

Modelo de dos estados

Por otro lado, el mandatario abordó el papel de Finlandia en Oriente Medio. El opositor Partido Socialdemócrata ha pedido que se reconozca un Estado palestino ya, como han hecho países como España, que dio el paso en mayo pasado.

A Stubb se le preguntó si esto podría conducir a un conflicto político en caso de que el SDP estuviera en el próximo gobierno. "Esta pregunta es bastante hipotética. Estoy seguro de que encontraremos puntos en común al respecto. Como he dicho , reconocer a Palestina es sólo una cuestión de tiempo", respondió Stubb.

"La posición de Finlandia es clara. No estamos del lado de Israel ni de Palestina. Estamos del lado de la paz", dijo Stubb, añadiendo que Finlandia apoya un modelo de dos Estados.

Más de 140 países han reconocido la soberanía de Palestina como Estado independiente.