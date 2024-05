España reconoce a Palestina como Estado: "Es necesario si queremos alcanzar la paz"

Europa Press via Getty Images

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que España reconoce desde hoy al estado Palestino como un paso imprescindible para "alcanzar la paz" tras más de seis décadas de confrontación con Israel.

En una comparecencia en español y en inglés en las escalinatas del Palacio de la Moncloa, el líder socialista ha señalado que este reconocimiento - que se da a la vez que Irlanda y Noruega - pretende avanzar hacia la única solución posible: "Un estado Palestino que conviva junto a un estado israelí".

Durante su breve intervención, Sánchez ha resaltado de forma clara que esta decisión "histórica" no es "en contra de Israel", al que ha calificado de pueblo amigo "al que respetamos y con el que queremos tener la mejor relación posible". Además, ha manifestado su "rechazo rotundo" a Hamás, recordando que España condenó de manera clara los atentados del pasado 7 de octubre. Igualmente, Sánchez ha afirmado que España no reconocerá cambios en las líneas fronterizas de 1967 que no sean acordados por las partes.

Tras esta decisión, el jefe del Ejecutivo ha anunciado que el gobierno español "concentrará" todos sus esfuerzos en hacer realidad la solucion de los dos estados. "Poniendo fin a una crisis sin precedentes en la franja de Gaza, apoyando a la Autoridad Nacional Palestina y cooperando con nuestros socios árabes". De este modo, el líder español ha reclamado que se ponga fin de manera inmediata a los ataques sobre Gaza, que entre la ayuda humanitaria a la zona y que Hamás libere a los rehenes israeliíes. Además, ha manifestado su deseo de convocar una conferencia de Paz que haga posible esa solución de los dos Estados.

"España siempre defenderá los propósitos y los principios recogidos en la carta de las Nacidad Unidas. Pero por encima de todo, actuamos conforme a lo que se espera de un gran país como es España", ha concluido.

Tras este anuncio, España se suma a los otros 145 países de todo el mundo que ya han reconocido a Palestina como Estado, entre ellos once miembros de la UE.