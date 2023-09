Guerra Rusia Ucrania en directo: ofensiva militar del conflicto, última hora de Putin y Zelenski hoy 

Un ataque con drones daña un edificio administrativo en la región rusa de Kursk

Las autoridades rusas han informado este viernes de que un ataque con drones por parte de las fuerzas ucranianas han dañado un edificio en la ciudad de Kurchátov, ubicada en la región rusa de Kursk, cerca de la frontera con Ucrania.



El gobernador de la región, Roman Starovoit, ha explicado a través de su canal en la red de mensajería Telegram que se trata de un edificio administrativo, cuya fachada se encuentra "ligeramente dañada", y ha confirmado que no se han registrado víctimas.



Starovoit, que minutos antes había informado de dos drones que habían afectado también a un edificio residencial, se ha retractado y ha indicado que "la caída de un segundo vehículo aéreo no tripulado no se ha podido confirmar, porque el vuelo del primero produjo una confusión".