Guerra Ucrania Rusia, última hora en directo: dimite el ministro de Defensa ucraniano

El ministro de Defensa de Ucrania rechaza una incorporación a Industria

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksi Reznikov, ha afirmado hoy que se negaría a dirigir el Ministerio de Industrias Estratégicas si el Gobierno se lo ofreciera como medida tras un escándalo de corrupción en la cartera que dirige actualmente por la compra de raciones militares.



"Si de repente recibiera tal oferta del presidente de Ucrania o del primer ministro, la rechazaría porque no tengo la experiencia que me permitiría ser el ministro del Ministerio de Industrias Estratégicas. Así que creo que es un error", ha declarado en una entrevista para el canal de televisión ucraniano ICTV, tal y como han recogido los medios locales.



Asimismo, Reznikov ha reiterado que solamente dimitiría si el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se lo pidiera, a pesar de que el mandatario no le ha hecho por el momento esta oferta. Este episodio se enmarca en la campaña de lucha contra la corrupción y en aras de la transparencia con el que quieren demostrar a la UE que toman medidas de cara a las exigencias del proceso adhesión.