Israel vuelve a bombardear objetivos de Hizbulá en una noche sin tregua en el sur de Líbano

Noche de intensos bombardeos. Israel ha atacado en la madrugada del sábado diferentes puntos de Líbano tras asegurar que se han centrado en objetivos de Hizbula. El Ejército hebreo ha defendido que se tratan de "objetivos terroristas de Hizbulá".

"Durante la noche, aviones de combate de la Fuerza Aérea, bajo la dirección del Comando Norte, atacaron edificios donde se almacenaban armas, lanzadores apuntados a la retaguardia del Estado de Israel y edificios militares donde operaban terroristas de la organización terrorista Hizbulá", han anunciado en su cuenta de la red social X.

En la misma cadena de mensajes, el Ejército israelí ha confirmado el bloqueo de "algunos" de la "decena de misiles" lanzados desde territorio libanés hacia la Alta Galilea. Hizbulá por su parte no ha reivindicado aún la autoría de los lanzamientos.

Las FDI han anunciado su último ataque sobre Líbano a las 05.33 horas (hora local), asegurando que han permanecido "atacando, dañando y degrandando las capacidades militares y la infraestructura de Hizbulá" en el país.

Beirut se prepara para la evacuación de hospitales

Las autoridades libanesas se preparan para evacuar los hospitales ubicados en los suburbios meridionales de Beirut tras la intensa oleada de bombardeos israelíes que esta madrugada alcanzaron diversas áreas de la zona, provocando nuevos desplazamientos internos.

El Ministerio de Salud Pública, que aún no ha ofrecido una cifra de víctimas en estos últimos ataques de la madrugada, ha llamado a "los hospitales en Beirut, Monte Líbano y zonas no afectadas por la agresión israelí" a que dejen de atender casos no urgentes al menos hasta finales de la próxima semana.

"Es para permitir la recepción de pacientes de los hospitales de los suburbios sur de Beirut, que serán evacuados debido a los desarrollos de la agresión", ha anunciado el departamento gubernamental en un comunicado.

"El Ministerio también llama a los hospitales y centros sanitarios a prepararse para proporcionar atención a los pacientes desplazados de noche desde los suburbios, ya que se espera que sus responsabilidades y tarea aumenten con la subida en el número (de desplazados)", ha agregado en la nota.

Ataques en el valle de la Beká

El Ejército israelí ha atacado la capital libanesa y el valle de la Beká, en el interior del país, defendiendo como viene siendo habitual, de que se trata de "objetivos terroristas" del partido-milicia chií.

También se han registrado ataques en la región de mayoría drusa de Chouf, en el suroeste de la república árabe, donde al menos cuatro personas han muerto y 17 han resultado heridas, según recoge la cadena Al Manar, afín a Hizbulá.

Desde la tarde de este viernes, las FDI han perpetrado varios bombardeos contra edificios residenciales ubicados en el sur de Beirut, alegando que el grupo chií "tiene más de 150.000 cohetes destinados a matar a civiles israelíes".

Como consecuencia de los distintos ataques, han muerto, según informaciones del Ejército israelí, el comandante de la unidad de misiles, Mohamed Ali Ismail, su adjunto, Husein Ahmed Ismail, y otros líderes de Hizbulá.

Hizbulá niega la presencia de armas en los edificios atacados

El grupo chií libanés Hizbulá ha negado que hubiera armas en los puntos atacados este sábado por Israel en los suburbios sur de Beirut, mientras sigue sin pronunciarse sobre el paradero de su líder, Hasán Nasrala, unas doce horas después del bombardeo del que supuestamente fue objetivo.

"Las alegaciones falsas del enemigo sobre la presencia de armas o almacenes de armas en los edificios civiles que bombardeó en los suburbios sur no son verdad", afirmó el movimiento en un escueto comunicado sobre la oleada de ataques perpetrada de madrugada contra diversos puntos del extrarradio.

Pasado medio día desde el ataque, Hizbulá todavía no ha salido a confirmar ni desmentir públicamente si su máximo jefe se encontraba en el área ni cuál es su paradero.

El Ministerio de Salud Pública del Líbano ha confirmado hasta el momento seis muertos y 91 heridos en la acción, aunque alertó de que el balance aumentaría mientras continuaba el operativo de rescate entre la gran destrucción causada por los impactos.

Israel bombardea la sede principal de Hizbulá en Beirut en un ataque dirigido contra su líder, Hasán Nasrala El cuartel general de la milicia chií se encuentra entre en "edificios residenciales", ha indicado el ejército hebreo, que acusa a Hizbulá de usar a civiles como "escudos humanos".

Israel no avisó a EEUU

El Pentágono ha confirmado este viernes que Israel no avisó con antelación a Washington sobre el bombardeo en el sur de Beirut, si bien el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha hablado con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, "mientras la operación ya estaba en marcha".

"No voy a entrar en más detalles sobre la llamada, pero puedo decir que, además de no tener conocimiento o no estar involucrados en este ataque, Estados Unidos (...) va a seguir pidiendo una solución diplomática", ha señalado la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh.

La portavoz no ha aclarado si la operación israelí tenía como objetivo al líder del partido-milicia chií libanés Hizbulá, Hasán Nasralá. "Ha sucedido en las últimas horas, por lo que estamos tratando de obtener más detalles", ha sentenciado.

Asimismo, sobre una posible evacuación de sus nacionales en Líbano, Singh ha explicado que Estados Unidos "planifica todo tipo de contingencias". Tenemos activos en la región para respaldar cualquier tipo de evento", ha agregado, sin dar más detalles al respecto.