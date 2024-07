La Casa Blanca desmiente que Biden se plantee su retirada: "Esa afirmación es absolutamente falsa"

Anadolu via Getty Images

President of the United States Joe Biden.

El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reconocido ante un "aliado clave", bajo condición de anonimato, que "está sopesando si seguir en la carrera", según ha publicado este miércoles el The New York Times. Ha especificado que, si Biden sigue cometiendo lapsus como los que tuvo en el debate frente a Donald Trump, "podría no ser capaz de salvar su candidatura".

La fuente anónima asegura que el presidente sigue decidido seguir peleando por la reelección, pero admite que "él sabe que si tiene dos actos más como ese, estaremos en un lugar diferente", señala el aliado anónimo al diario neoyorquino. "Todavía está profundamente inmerso en la lucha por la reelección, entiende que sus próximas apariciones en televisión y en actos públicos tienen que ir bien", precisa.

Está previsto que en los próximos días el presidente estadounidense realice una entrevista con George Stephanopoulos, de ABC News, el viernes, y también mítines en Pensilvania y Wisconsin, dos de los estados clave para definir al ganador de las elecciones del próximo 5 de noviembre. Unos actos que Biden tiene que preparar minuciosamente para cambiar la situación.

La persona, señala el medio, ha hablado bajo condición de anonimato para discutir "una situación delicada" y es el primer indicio que se hace público de que el presidente está considerando seriamente si podrá recuperarse después de una actuación devastadora en el escenario del debate en Atlanta.

La Casa Blanca lo desmiente

Sin embargo, la Casa Blanca ha desmentido rotundamente estas declaraciones. "Esa afirmación es absolutamente falsa. Si The New York Times nos hubiera concedido más de siete minutos para comentar, se lo habríamos dicho" ha señalado el subsecretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, Andrew Bates.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ya quiso despejar cualquier duda sobre el estado físico de Biden el martes, cuando afirmó en rueda de prensa que había pasado una mala noche por un resfriado. "Tenía una voz ronca, pero sabe cómo hacer el trabajo, su historial lo demuestra", declaró.

Jean-Pierre también se mostró tajante ante la pregunta de si Biden padecía alguna enfermedad, como Alzheimer: Tengo una respuesta para usted. ¿Está listo para ella? Es un no. Y espero que le esté haciendo exactamente la misma pregunta al otro candidato".

El propio Biden también ha tratado de justificar su notable cansancio mostrado recientemente, aludiendo a la gran cantidad de viajes realizados: "Decidí viajar alrededor del mundo un par de veces poco antes del debate. No escuché a mi equipo. Y luego casi me quedo dormido en el escenario", ha aseverado ante los medios".