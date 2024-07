Biden no está solo: su familia le insta a "seguir luchando" pese a las dudas sobre su futuro

No todos en el entorno de Joe Biden quieren que abandone la carrera presidencial tras su desastre en forma de debate ante Donald Trump. Al menos, su familia sigue convencida y convenciéndole para que resista como candidato de los demócratas de cara a las elecciones de noviembre.

Según ha informado CBS News, Biden pasó el domingo con los suyos en un retiro presidencial intentando reforzarse ante la cadena de dudas, críticas e incertidumbres surgidas en su partido. Fuentes internas citadas por el medio estadounidense confirmaron que la esposa, Jill Biden, y otros familiares han animado al actual presidente a "seguir luchando".

El encuentro se celebró en Camp David y en él estuvieron no sólo Jill, sino los hijos y nietos de Joe Biden. En una conversación con la revista Vogue, la primera dama de EEUU aseguró que mantuvieron una charla muy directa con el mandatario. "Mira Joe, no vamos a permitir que esos 90 minutos definan los cuatro años que has sido presidente", llegó a espetar, según su testimonio.

Por ello seguirán luchando, pensando que su marido "siempre hará lo mejor para el país", añadía Jill Biden, que ha ganado una importancia capital desde el debate del jueves. Ya era una de las grandes consejeras del presidente, y un rostro visible como primera dama, pero últimamente ha dado un paso más en su dimensión pública.

Después del debate, la pareja presidencial acudió a una celebración organizada por la campaña, donde Jill elogió la actuación de su esposo ante entusiasmados seguidores. "Respondiste a todas las preguntas, conocías todos los datos", afirmó, para luego preguntar al público: "¿Y qué hizo Trump?", a lo que la multitud respondió: "¡Mentir!".

Un día más tarde, en la reaparición de Joe Biden en un mitin celebrado en Carolina del Norte, Jill se dejó ver con un llamativo vestido negro con la palabra Vote (Vota) en blanco, antes de sumarse a varios eventos paralelos.

"¡Cuando Joe cae, se levanta!", clamó con determinación el viernes ante un grupo de donantes en Nueva York, como recoge EFE. Una actitud que mantiene también en privado, animando a su marido a "seguir" pese a todas las dudas a su alrededor.