La decisión de Marcelo: elecciones anticipadas en Portugal o nombrar un sucesor de António Costa

Portugal está pendiente de la decisión que debe tomar el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, quién debe decidir cuál será el próximo capítulo de la política portuguesa, una vez que António Costa presentase su dimisión como jefe del Gobierno, después de verse envuelto en un caso de corrupción en la adjudicación de permisos de dos explotaciones de litio cercanas a la frontera con España.

Un día después de la dimisión de António Costa, Rebelo de Sousa se ha reunido este miércoles con los partidos con representación parlamentaria para conocer su postura sobre el siguiente paso que debe dar para cubrir la vacante de Primer Ministro. Todo apunta, según la prensa portuguesa, a que los portugueses pasarán por las urnas para decidir quién ocupará la jefatura de Gobierno, en otras elecciones anticipadas.

Sin embargo, la posición de cada uno de los los partidos portugueses dibujan un ambiente dividido sobre esta cuestión. La líder del Bloque de Izquierda, Mariana Mortágua, ha asegurado tras reunirse con el jefe del Estado que "esta crisis política solo se resuelve con la convocatoria de elecciones y que esta es la mejor opción". En esa línea se ha manifestado también el secretario general del Partido Comunista Portugués, Paulo Raimundo.

De su lado, el líder del Partido Social Demócrata (PSD), Luís Montenegro, se ha mostrado a favor de la disolución de la Asamblea y de las elecciones anticipadas "lo antes posible" siempre que la crisis política tenga el "mínimo impacto posible" en los presupuestos del Estado.

Por su parte, el presidente del Partido Socialista, Carlos César, ha defendido que "la anticipación de las elecciones no garantiza una solución de estabilidad política", por lo que es "preferible" que se nombre a un nuevo gobierno con un nuevo primer ministro al frente sin pasar por elecciones. César ha explicado que es mejor "que no haya ninguna interrupción del gobierno" y que se continúe por la senda de la mayoría, si bien no ha hecho ninguna propuesta para el posible sucesor de António Costa, según 'Expresso'.

En la misma línea, los dos primeros en reunirse con Rebelo de Sousa, los diputados de Livre y el partido animalista (PAN) en la Asamblea, Rui Tavares e Ines de Sousa, se han mostrado más prudentes y han optado por no decantarse por ninguna alternativa.

Las claves del caso del litio y el hidrógeno que ha hecho caer a Costa en Portugal El primer ministro socialista se ha visto implicado en un caso de corrupción y de tráfico de influencias que afecta a varios miembros de su gabinete.

La ultraderecha pide elecciones en febrero

Al otro lado del espectro, el líder de Iniciativa Liberal, Rui Rocha, también ha defendido que para salir de esta nueva crisis política "lo esencial es que los portugueses sean llamados para pronunciarse" y ha asegurado que no tiene "ningún dato" que le permita descartar que esta sea la decisión final.

El líder de la ultraderecha portuguesa, André Ventura, asegura que ya existe un "amplio consenso" para acudir a las urnas de manera anticipada, si bien desde Chega! defienden que sea a finales de febrero o primeros de marzo, después del congreso que ha de celebrar el partido y para que el Partido Socialista (PS) tenga tiempo para elegir al reemplazo de Costa. Para Ventura, "es una solución constitucionalmente absurda" la alternativa de un primer ministro interino. "Tenemos que dejar de engañar a los portugueses", ha dicho, subrayando a su vez que al caer el Gobierno caen también sus presupuestos.

Este jueves se revolverá la incógnita. Rebelo de Sousa se reunirá con el Consejo de Estado --donde se encuentra el propio António Costa-- y tras lo cual se dirigirá al país para anunciar el siguiente paso que marcará el rumbo más inmediato de la política portuguesa.