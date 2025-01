La OTAN da por sentado la situación rusa: "Carece de poder"

El general estadounidense Christopher Cavoli, comandante de las fuerzas conjuntas de la OTAN en Europa, afirmó la pasada semana en el Foro Económico Mundial en Davos que Rusia no tiene actualmente el potencial militar necesario para lanzar una ofensiva rápida en Ucrania debido a dificultades con la mano de obra.

Durante el debate 'La paz a través de la fuerza', recogido por Voice of America, Cavoli destacó que no ve una amenaza inmediata de una gran victoria rusa y señaló que las fuerzas ucranianas siguen siendo efectivas en su defensa.

"No me preocupa que Ucrania pueda perder repentinamente. No veo potencial para un gran avance por parte de los rusos. Y esta no es una visión política, sino militar. Esto está relacionado con la situación en ambos lados: la defensa eficaz de los ucranianos, pero también las dificultades para que la parte rusa cree fuerzas ofensivas significativas para lograr un posible avance", explicó.

En este sentido, señaló que, aunque no ve un avance importante por parte de Rusia, el conflicto continuará caracterizándose por pequeñas ofensivas a lo largo de este año que resultan "agotadoras para Rusia". "Al fin y al cabo, hay una razón por la que Rusia trajo miles y miles de soldados de Corea del Norte. Creo que vamos a seguir viendo esta tensión entre el deseo de avanzar y la falta de mano de obra por parte de los rusos", apunta.

Apoyo internacional

En cuanto a la posible reducción del apoyo militar a Ucrania por parte de EEUU, Cavoli expresó dudas de que termine pronto, destacando el incremento significativo de la ayuda europea, especialmente en lo relacionado con municiones y proyectiles de artillería.

"En primer lugar, es hipotético, hay que tener cuidado. En segundo lugar, quisiera llamar la atención sobre el aumento muy significativo de la ayuda europea enviada a Ucrania, especialmente en materia de municiones, hubo un aumento notable en la producción de proyectiles de artillería. y misiles de nuestros aliados europeos ", reflexionó.