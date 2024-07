Las dos Coreas llevan su conflicto a Ucrania

Anadolu via Getty Images

Corea del Sur ha desvelado que considerar enviar armas a Ucrania, un importante cambio de política que se produce después de que Rusia y Corea del Norte sacudieran la región -y más allá- al firmar un pacto para defenderse mutuamente en caso de guerra, durante la reciente visita de Vladimir Putin a Pyongyang.

Un alto funcionario presidencial, citado por la prensa de Seúl, fue quien difundió esta idea, horas después de que los medios estatales de Corea del Norte publicaran los detalles del acuerdo con Moscú y que, según los analistas, podría marcar la conexión más fuerte entre Moscú y Pyongyang desde el final de la Guerra Fría. Este blindaje llega en un momento en que Rusia enfrenta un creciente aislamiento por la guerra de invasión contra Ucrania y ante una escalada de enfrentamientos con Occidente, con amenazas nucleares añadidas.

Según el texto del acuerdo publicado por la Agencia Central de Noticias Coreana (KCNA), la oficial de Corea del Norte, si cualquiera de los países es invadido y empujado a un estado de guerra, el otro debe desplegar "todos los medios a su disposición sin demora" para proporcionar " asistencia militar y de otro tipo." Pero el pacto también dice que tales acciones deben estar de acuerdo con las leyes de ambos países y el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho de un estado miembro de la ONU a la autodefensa, lo que preocupa notablemente a la OTAN. El líder norcoreano Kim Jong Un y el presidente ruso Vladimir Putin describieron el pacto como una importante mejora de las relaciones bilaterales, que abarcan la seguridad, el comercio, la inversión, los vínculos culturales y humanitarios.

La oficina del presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, ha emitido un comunicado condenando el acuerdo, calificándolo de amenaza a la seguridad de su país y de violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y advirtió de que tendría consecuencias negativas en las relaciones de Seúl con Moscú.

"Es absurdo que dos partes con un historial de lanzar guerras de invasión -la Guerra de Corea y la guerra en Ucrania- ahora prometan cooperación militar mutua bajo la premisa de un ataque preventivo por parte de la comunidad internacional que nunca sucederá", dijo la oficina de Yoon.

En las Naciones Unidas en Nueva York, el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Tae-yul, calificó de "deplorable" que Rusia actuara en violación de múltiples resoluciones de sanciones de la ONU contra Corea del Norte por las que Moscú votó. Y el asesor de seguridad nacional de Yoon, Chang Ho-jin, dijo que Seúl reconsideraría la cuestión de proporcionar armas a Ucrania para ayudar al país a luchar contra la invasión a gran escala de Rusia.

Corea del Sur, un creciente exportador de armas con un ejército bien equipado respaldado por Estados Unidos, ha proporcionado ayuda humanitaria y otro tipo de apoyo a Ucrania, al tiempo que se suma a las sanciones económicas encabezadas por Estados Unidos contra Moscú. Pero no ha proporcionado armas directamente a Kiev, citando una política de larga data de no suministrar armas a países que participan activamente en conflictos.

El aviso de Putin

En declaraciones a los periodistas en Hanoi, a donde viajó después de Pyongyang, Putin dijo el jueves que suministrar armas a Ucrania sería "un error muy grande" por parte de Corea del Sur. Si eso sucede, Putin dijo que conduciría a "decisiones que probablemente no agradarán al actual liderazgo de Corea del Sur". Dijo que Corea del Sur "no debería preocuparse" por el acuerdo, si Seúl no está planeando ninguna agresión contra Pyongyang.

Cuando se le preguntó si los ataques ucranianos contra regiones rusas con armas suministradas por Occidente podrían considerarse un acto de agresión, Putin dijo que "es necesario estudiarlo más a fondo, pero está cerca de serlo", y que Moscú no descarta suministrar armas a Corea del Norte.

Varios aliados de la OTAN, incluidos Estados Unidos y Alemania, autorizaron recientemente a Ucrania a atacar algunos objetivos en suelo ruso con las armas de largo alcance que están suministrando a Kiev. A principios de este mes, un funcionario occidental y un senador estadounidense dijeron que Ucrania había utilizado armas estadounidenses para atacar dentro de Rusia.

Putin respondió que Moscú "se reserva el derecho" de armar a sus adversarios occidentales y reiteró esa idea. "Dije, incluso en Pyongyang, que en este caso nos reservamos el derecho de suministrar armas a otras regiones del mundo", afirmó. "Teniendo en cuenta nuestros acuerdos con la República Popular Democrática de Corea, no lo descarto".

La cumbre entre Kim y Putin se produjo cuando Estados Unidos y sus aliados expresaron una creciente preocupación por un posible acuerdo armamentista en el que Pyongyang proporcione a Moscú municiones muy necesarias para la guerra en Ucrania, a cambio de asistencia económica y transferencias de tecnología que podrían aumentar la amenaza planteada. por el programa de armas nucleares y misiles de Kim.

Después de su cumbre, Kim dijo que los dos países tenían una "ardiente amistad" y que el acuerdo era su "tratado más fuerte hasta la fecha", lo que colocaba la relación al nivel de una alianza. Prometió pleno apoyo a la invasión rusa de Ucrania. Putin lo llamó un "documento revolucionario", que refleja los deseos compartidos de llevar las relaciones a un nivel superior.

Corea del Norte y la ex Unión Soviética firmaron un tratado en 1961, que según los expertos requería la intervención militar de Moscú si el Norte era atacado. El acuerdo fue descartado después del colapso de la URSS y reemplazado por uno en 2000 que ofrecía garantías de seguridad más débiles.

Existe un debate en curso sobre qué tan fuerte es el compromiso de seguridad que implica el acuerdo. Mientras que algunos analistas ven el acuerdo como una restauración total de la alianza entre los países de la época de la Guerra Fría, otros dicen que el acuerdo parece más simbólico que sustancial.

Cuidadoso pero abierto

Ankit Panda, analista senior del Carnegie Endowment for International Peace, dijo que el texto parecía estar redactado cuidadosamente para no implicar una intervención militar automática, cita Voice of America. Pero "el panorama general aquí es que ambas partes están dispuestas a poner por escrito y mostrar al mundo cuán ampliamente pretenden ampliar el alcance de su cooperación", dijo.

El acuerdo se alcanzó cuando Putin visitó Corea del Norte por primera vez en casi un cuarto de siglo, un viaje que mostró sus vínculos personales y geopolíticos. Kim abrazó a Putin dos veces en el aeropuerto, y su caravana pasó junto a gigantescas banderas rusas y retratos de Putin, antes de una ceremonia de bienvenida en la plaza principal de Pyongyang a la que asistieron lo que parecían ser decenas de miles de espectadores.

Según KCNA, el acuerdo también establece que Pyongyang y Moscú no deben celebrar acuerdos con terceros si infringen los "intereses fundamentales" de cualquiera de ellos y no deben participar en acciones que amenacen esos intereses.

KCNA dijo que el acuerdo requiere que los países tomen medidas para preparar medidas conjuntas con el fin de fortalecer sus capacidades de defensa para prevenir la guerra y proteger la paz y la seguridad regionales y globales. La agencia no especificó cuáles son esos pasos ni si incluirían entrenamiento militar combinado y otro tipo de cooperación.

El acuerdo también exige que los países cooperen activamente en los esfuerzos por establecer un "nuevo orden mundial justo y multipolar", dijo KCNA, subrayando cómo los países se están alineando frente a sus confrontaciones separadas con Estados Unidos.

La forma en que el pacto afecta las relaciones de Rusia con Corea del Sur es un acontecimiento clave que hay que observar, dijo Jenny Town, investigadora principal del Centro Stimson en Washington y directora del sitio web 38 North centrado en Corea del Norte, citada por el mismo medio.

"Seúl ya había firmado sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania, lo que agrió sus relaciones con Moscú. Ahora que se ha eliminado cualquier ambigüedad sobre la asociación de Rusia con Corea del Norte, ¿cómo responderá Seúl?" ella dijo. "¿Llega un punto en el que decide cortar o suspender las relaciones diplomáticas con Rusia o expulsar a su embajador? ¿Hemos llegado a ese punto?".

Kim ha hecho de Rusia su prioridad en los últimos meses mientras impulsa una política exterior destinada a ampliar las relaciones con los países que se enfrentan a Washington, abrazando la idea de una "nueva Guerra Fría" y tratando de mostrar un frente unido en los conflictos más amplios de Putin con Occidente.

Las tensiones en la Península de Corea están en su punto más alto en años, con el ritmo de las pruebas de armas de Kim y los ejercicios militares combinados que involucran a Estados Unidos, Corea del Sur y Japón intensificándose en un ciclo de ojo por ojo.

Las dos Coreas también han participado en una guerra psicológica al estilo de la Guerra Fría, en la que Corea del Norte arrojó toneladas de basura sobre Corea del Sur con globos y Seúl transmitió propaganda antinorcoreana con sus altavoces.