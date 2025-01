Las tropas ucranianas repelen uno de los asaltos rusos "más brutales" en la víspera de Año Nuevo

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha elogiado este miércoles a las Fuerzas Armadas. En especial a la 24ª y 100ª brigadas mecanizadas por repeler "uno de los ataques rusos más brutales".

En un discurso grabado en vídeo y recogido por el medio The New Voice of Ukraine, el mandatario "no proporcionó detalles", pero alegó que las fuerzas rusas continúan atacando de forma diaria, "incluso en días festivos como el 1 de enero". Además, ha señalado que los ataques más intensos ocurren en las direcciones de Pokrovsk, Kurakhiv, Lymanskyi y Vremovskyi".

"En la región de Kursk (al sur de Rusia), los rusos llevan a cabo más de 30 ataques diarios. La 24ª Brigada de Fusileros Motorizados mantiene posiciones cerca de Chasiv Yar en Donetsk, mientras que la 100ª Brigada opera en las líneas del frente más desafiantes del este de Ucrania", afirma la publicación.

El texto concluye que "el 31 de diciembre, el comandante y jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, visitó las posiciones de las Fuerzas de Defensa en Donetsk".