Los 3 posibles planes de Rusia para destruir los proyectos de paz de Ucrania

Suiza ha invitado a 160 delegaciones nacionales a participar en la Cumbre por la Paz en Ucrania que se celebrará entre el 15 y 16 de junio en la ciudad de Büürgenstock, cerca de Lucerna, a donde llegarán los casi 4.000 efectivos movilizados para reforzar la seguridad.

El Gobierno suizo anunció esta semana que no hará pública la lista definitiva de los países invitados que asistirá a un encuentro donde el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, espera que se le dé legitimidad a su llamada "fórmula de paz", que pasa porque se declare el final de la guerra cuando se restaure la soberanía e integridad de sus fronteras, una vez que Rusia haya abandonado el territorio de Ucrania.

A falta de más confirmaciones, de momento, a la Cumbre por la Paz en Ucrania de Suiza ya han ratificado su asistencia dirigentes como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; los presidentes Pedro Sánchez (España), Emmanuel Macron (Francia), Javier Milei (Argentina) y Noboa (Ecuador); el canciller alemán, Olaf Scholz o la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Joe Biden, que sí participará en la cumbre de líderes del G7 en Italia, ha delegado en la vicepresidenta Kamala Harris y en el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan la asistencia de Estados Unidos a la conferencia de paz.

Sin embargo, Rusia no ha sido invitada y China ha declinado participar en la cita porque, "todavía no parece reunir" lo tres elementos que el Ejecutivo chino considera claves para que se confirme su asistencia: "China ha enfatizado repetidamente que la conferencia internacional de paz debe cumplir con tres elementos importantes, a saber, el reconocimiento tanto de Rusia como de Ucrania, la participación igualitaria de todas las partes y la discusión justa de todos los planes de paz", recordaba Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

Con todo, el presidente de Ucrania ha acusado a China de obstaculizar sus esfuerzos para recabar la mayor cantidad de apoyos posibles de cara a la cumbre y para la que considera imprescindible el respaldo de los países asiáticos. "Uno no puede decir que acepta la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y al mismo tiempo ser aliado de un país que viola los principios de la Carta de Naciones Unidas", señalaba Zelenski respecto a la cercanía del Gobierno chino con Rusia.

Acusaciones que el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, relaciona con la que considera la estrategia y los esfuerzos de Rusia para sabotear el evento a nivel mundial y que, tal y como recoge la web United24Media, pasa por tres fases:

Desacreditar la cumbre: Rusia intenta restar importancia a la cumbre con cartas, declaraciones públicas y reuniones a puerta cerrada para convencer al mundo de su irrelevancia. Disuadir la participación: Se están haciendo esfuerzos para persuadir a diversos países de no asistir a la cumbre para reducir la participación internacional. Minimizar el nivel de representación: Para aquellos países que ya han confirmado su asistencia, Rusia busca que envíen representantes de bajo perfil.

Las palabras de Kuleba se producen días después de que trascendiese la advertencia de las agencias de inteligencia europeas sobre los planes de Rusia para llevar a cabo actos de sabotaje en todo el continente. "Rusia está tratando activamente de convencer al mundo de que la cumbre es insignificante", señaló Kuleba hace unos días en una rueda de prensa en la que mencionó los ciberataques en Europa y los movimientos en la frontera del río Narva con Estonia.

Hoy mismo, precisamente, el Kremlin ha calificado la cumbre de paz convocada por Suiza a iniciativa de Ucrania de "absurda" porque no está prevista la asistencia de Rusia, tal y como ha afirmado el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, respecto a la negativa de algunos países de asistir a la reunión suiza.

"Debatir sobre Ucrania sin la participación de Rusia es un plan absurdo y es evidente que no apunta a ningún resultado. Por eso muchos países no quieren perder el tiempo", ha apuntado Peskov, quien considera "absolutamente comprensible" la postura de esos países. "No quieren participar en un evento en el que no se fijan objetivos", señaló.