Los ciudadanos de este país vacían sus ahorros para ayudar a Ucrania, pero se topan con un castigo inesperado en casa

Mayor Odin (nombre ficticio, ya que quiere proteger su identidad) es un hombre danés de 55 años que decidió gastar todos sus ahorros para apoyar al ejército ucraniano a luchar en el conflicto que mantiene con Rusia, donde murieron su padre y su mejor amigo. De hecho, el danés incluso acogió a una mujer ucraniana y a dos de sus hijos que habían escapado del conflicto.

Además de colaborar económicamente, también se trasladó hasta Ucrania para luchar en la defensa, después de ponerse en contacto con la embajada de Ucrania sobre el voluntariado. "No podía simplemente sentarme y ver lo malo que era y no hacer nada", señaló Odin a TV 2. Sin embargo, tras regresar del frente, debido a una herida que sufrió en la pierna, se encontró con una sorpresa desagradable: las autoridades danesas le pedían que devolviese parte de la pensión por no cumplir con los requisitos para tener una residencia permanente en Dinamarca.

"El propio estado gasta miles de millones para ayudar a Ucrania, pero cuando intento hacer algo bueno por otras personas, me castigan por ello", añadió el hombre. "Se trata de cómo quieres que te recuerden como persona. Todas las personas que he conocido en relación con Ucrania me recordarán porque saben que he marcado diferencia", explicó el hombre mientras mostraba su hogar, repleto de cajas de cartón con equipamiento militar, uniformes, banderas ucranianas, medallas, diplomas y cartas de agradecimiento.

"Realmente no le dije a nadie que me iba. Empaqué una cosa con algo de ropa, algunos artículos de tocador y mi uniforme de combate, y luego partí", reconoció el Mayor Odin. Una vez llegó a Ucrania, según comentó, lo trasladaron a Kiev, donde le otorgaron armas y cargadores. Más tarde, él y otro grupo de 60 personas fueron enviadas en tres camiones a sus posiciones. "Estuve en el frente, menos de 48 horas después de haber ingresado al país. No había estructura sobre nada y no funcionó en absoluto", lamentó, tras afirmar que, apenas 14 días más tarde, después de discutir con uno de los líderes del pelotón, rompió su contrato y viajó a Javoriv, situada al oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia.

Una vez salió del pelotón, otro líder le ofreció pasar a ser oficial de entrenamiento voluntario para los soldados ucranianos. Fue en este lugar donde el Mayor Odin pudo ponerse en contacto con el canal de televisión TV 2, a finales de mayo de 2022. Su misión era preparar a los soldados en diez días antes de enviarles al frente. Según afirmó TV 2, "hoy en día, el Mayor Odin estima que en solo tres meses logró atravesar a casi 10.000 hombres". Sin embargo, de todos ellos, tal y como apuntó, "alrededor del 70% están muertos o heridos". "Es difícil pensar en ello, pero también sé que no podría haber hecho nada diferente para ayudarlos", lamentó Odin.

Otra de sus misiones en este pelotón fue, además de preparar a los soldados, la entrega de suministros, la realización de trabajos voluntarios, la ayuda con el entrenamiento o la evacuación. "Pero también me encontré con situaciones en las que tenía que tener un arma en la mano", subrayó. "Cuando me encuentro con un soldado al que hace mucho tiempo que no veo, se acerca y me da un abrazo: Para eso lo hago. Este tipo de cosas no se pueden arreglar con dinero. Estas son personas a las que amo por el resto de mi vida", afirmó emocionado.

En una de las operaciones que realizó durante su estancia en el pelotón, el 24 de enero de 2023, donde tenía que realizar una entrega de suministros, un proyectil de mortero impactó cerca del lugar y alcanzó a los soldados, hiriendo en una de las piernas al propio Odin, que no se dio cuenta de la gravedad de la herida hasta que llegó a la habitación del hotel donde se hospedaba. "Entonces empezó a ir completamente mal y una de mis piernas se hinchó enormemente", destacó Odin.

Debido a las curas que tuvo que hacerse en la pierna, el hombre tuvo que permanecer en Ucrania durante tres meses, lo que provocó que la estancia se prolongase y contribuyese a superar el periodo límite en el extranjero, por lo que le retiraron parte de la pensión por valor de 43.232 coronas danesas (5797,06 euros). Además de ello, debido a su lesión, tampoco pudo participar más en el frente, ya que podía suponer un peligro para los demás. "Todavía queda marcar la diferencia y ayudar a los chicos. Entonces, cuando estaba sentado en un apartamento en Ucrania con una infección en la pierna, comencé a llamar a la gente y a señalar que tenía algunos contactos que podrían abrirme nuevas puertas", explicó.

A partir de este momento, Odin se dedicó, junto con la Asociación 'Defence Ukraine Denmark' a coordinar ayuda y suministros a los ucranianos, como vehículos, ropa y drones, durante el último año y medio. A día de hoy, según relató, no le quedan ahorros, ya que todos los destinó a ayudar en el conflicto. "100 coronas [13,41 euros] corresponden a cinco vidas humanas. Por eso cada centavo cuenta", comentó.

Además, tampoco le queda nada en casa, pues se divorció de su mujer y sus hijos adultos viven fuera. "No tengo nada en casa. Sin propósito, quedo marcar la diferencia allí. Mi corazón está en Ucrania, allí me siento como en casa", lamentó. "Quizás sienta un poco que la estoy decepcionando. Y sé que podría haber hecho algo más por mis hijos. Podría haber llevado a mi hija de vacaciones y sentarme en la playa y sentirme bien por el dinero que gasté en Ucrania", dijo. Según los servicios de inteligencia ucranianos, los rusos ofrecen una recompensa de 100.000 dólares para quien capture al mayor Odín, aunque el propio soldado duda de si esto es cierto.