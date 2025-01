Lukashenko acusa a Zelenski de provocar a Bielorrusia para que entre en guerra

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha prometido que hará "todo lo posible" para que haya una transición "tranquila y calmada" a "una nueva generación" de líderes, pese a que repetirá como candidato en las elecciones del 26 de enero, donde se encamina a una nueva victoria ante la práctica desaparición de la oposición.

"No me aferro al poder", ha esgrimido el veterano mandatario, el único líder que ha conocido la Bielorrusia postsoviética, durante una visita a una iglesia en las inmediaciones de Minsk por la Navidad ortodoxa. En este sentido, ha dicho que no quiere quedarse "por la fuerza" y que aspira a vivir "bajo un nuevo Gobierno", según la agencia de noticias oficial BelTA.

Lukashenko ha defendido que, en un mundo en el que se suceden las guerras y "los países se están armando", Bielorrusia es "una pequeña isla" de paz, pese a que en los últimos años, marcados por la invasión rusa sobre Ucrania, Minsk y Moscú han estrechado lazos tanto políticos como militares.

Según el mandatario, hay quien busca la implicación de Bielorrusia en el conflicto y ha apuntado directamente al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. "Si nos implicásemos en la guerra, sería duro. Podríamos no sobrevivir como Estado", ha advertido, en un discurso con toques religiosos en el que ha apelado a la "paciencia".

"El tiempo arreglará todo y evaluará a todos. Pueden decir que vivimos en una dictadura o algo similar, pero prefiero tener una dictadura como la de Bielorrusia que una democracia como la de Ucrania", ha sentenciado Lukashenko.

Los ciudadanos bielorrusos están llamados a votar el 26 de enero para elegir entre un grupo de cinco candidatos. Sin embargo, el único con opciones reales es el propio Lukashenko, que gobierna desde 1994 la antigua república soviética y aspira al que sería su séptimo mandato, después de obtener el sexto en 2020 en unas elecciones marcadas por las sospechas de fraude y la represión.