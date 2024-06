Marruecos repite el pelotazo de los vehículos con los aviones

Nuevo éxito de Marruecos. Tras lograr atraer inversiones de multitud de empresas de la industria automovilística de Asia y Europa para realizar la fabricación y el montaje de vehículos, está volviendo a conseguir lo mismo en el sector de la aviación.

Tal y como recoge el medio marroquí Almassaa, a lo largo de los últimos años el país norteafricano ha recibido inversiones de muchas compañías internacionales pertenecientes a la industria aeronáutica. En consecuencia, el número total de empresas del sector que operan en Marruecos se ha elevado hasta las 142.

La situación se ha visto reflejada en las cifras de exportación del sector de la aviación marroquí. En 2022 se superaron los 2.100 millones de dólares, un 40% más que en 2021, cuando las exportaciones fueron de 1.500 millones de dólares.

Uno de los grandes objetivos de Marruecos, según ha destacado su ministro de Industria y Comercio, Riad Mazour, es lograr fabricar por primera vez un avión completo que despegue desde el país norteafricano.

España firma la paz con el pan de Marruecos Se había desatado una 'guerra del pan' por lo ocurrido con las fronteras.

El propio Mazour aseguró en el mes de abril durante una intervención en la Cámara de Representantes de Marruecos que “el sector de la aviación se ha desarrollado y Marruecos se ha convertido en uno de los 20 principales países que fabrican aviones y todos sus componentes”.

En ese sentido, el ministro de Industria y Comercio destacó que “Marruecos fabrica los componentes más difíciles que necesita el sector de la aviación y hoy existe una ambición legítima de producir el primer avión que despegará de Marruecos”.

No obstante, Riad Mazour matizó esa meta del avión 100% marroquí reconociendo lo siguiente: “Para no engañar a los marroquíes, este avión no será 100% marroquí, porque no hay ningún país en el mundo que fabrique un avión que le pertenezca al 100%, pero la ambición es fabricar un avión que despegará por primera vez de Marruecos después de que sus piezas hayan sido ensambladas en el Reino”.