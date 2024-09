Milei ensalza a China menos de un año después de prometer que no pactaría "con comunistas"

“Nosotros no hacemos pactos con comunistas”. Es lo que le decía Javier Milei al periodista de Bloomberg Juan Pablo Spinetto cuando era tan solo un candidato a la Presidencia de Argentina. Era el 16 de octubre de 2023 y Milei bajaba la mirada al suelo. “Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China”, insistía. Era el mismo Javier Milei que este domingo reconoció a Susana Giménez en Telefe que “China es un socio comercial muy interesante”. “No exigen nada, lo único que piden es que no les molesten”, afirmó.

No ha pasado ni un año y el mandatario argentino ya no se muestra tan reacio a compartir con el Gobierno chino. De hecho, en la misma entrevista en Telefe anunció que viajará a China en enero para la reunión de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe) con el país asiático.

@telefe 🗣 Javier Milei se refirió a la relación con China 🇨🇳 ¡Seguí el programa de #SusanaGimenez en MiTelefe.com/vivo! 💫 ♬ sonido original - Telefe

Detrás de este cambio de opinión, por supuesto, está el dinero y, sobre todo, un acuerdo según el cual China inyecta dinero en Argentina para, de alguna manera, ayudar a su maltrecha economía. Un arreglo que comenzó con el anterior Gobierno argentino pero que se mantiene con Milei. Ahora sí, un “pacto con comunistas”.

El giro diplomático de Milei, que no gustará demasiado a su admirado Donald Trump, se ha podido ver también este mes en la Asamblea General de la ONU. Allí en New York se reunieron los ministros de Exteriores chino y argentino, Wang Yi y Diana Mondino, con la intención de que el país asiático siga siendo clave en el desarrollo del país sudamericano.